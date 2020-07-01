Yeni virüs uyarısı 2020! Çin’de yeni virüs mü çıktı? G4EA H1N1 nedir, insandan insana bulaşır mı? Yeni virüs domuz gribi türü mü?

Çin’de domuz gribinin yeni türü olarak yeni virüs ortaya çıktı. Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Çin’de çıkan yeni virüs paniğe neden oldu. Çin’den gelen yeni virüs haberlerinden sonra vatandaşlar arama motorları üzerinden yeni virüs konusunda araştırma yapamaya başladı. Peki, Çin Pekin’de çıkan yeni virüs G4EA H1N1 nedir? G4EA H1N1 bulaşıcı mı?

Koronavirüs etkisini tüm dünyada sürdürürken, 2009 yılında Meksika’da çıkan domuz gribinin yeni bir türü olan G4EA H1N1 isimli bir virüsün ortaya çıktığı duyuruldu. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Domuzlarda görülen H1N1 virüsünün G4 EA versiyonu olduğu belirtilen yeni virüs, gerekli önlemler alınmadığı takdirde yeni bir pandemi durumunu ortaya çıkaracağı gündeme geldi. Peki, yeni virüs G4EA H1N1 nedir? G4EA H1N1 insandan insana bulaşır mı?

YENİ VİRÜS MÜ ÇIKTI? ATEŞ KARA’DAN DOMUZ GRİBİ AÇIKLAMASI

Prof. Dr. Ateş Kara Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada “Çin'de pandemi yapma riski olan yeni bir grip virüsünün "G4 H1N1", domuzlar arasında yaygın olarak tespit edildiği bildirildi. Bugün için hayvanlarla yakın teması olan insanlara geçebildiği ancak insandan insana bulaşı olmadığı da açıklandı. Lütfen; mesafe, maske, el yıkama.” ifadelerini kullandı.

Çin'de pandemi yapma riski olan yeni bir grip virüsünün "G4 H1N1", domuzlar arasında yaygın olarak tespit edildiği bildirildi. Bugün için hayvanlarla yakın teması olan insanlara geçebildiği ancak insandan insana bulaşı olmadığı da açıklandı.

G4EA H1N1 NEDİR?

G4 H1N1 Çin’de tespit edilen ve domuz gribinin yeni bir türü olan virüs ilk olarak domuz endüstrisinde çalışan insanlarda tespit edildi. Hem domuzlarda hem insanlarda ölümcül etkiler doğurabilen virüsün “pandemik potansiyele” sahip olduğu da belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilimler Akademisi Bildiriler Kitabı'nda yayımlanan araştırmaya göre G4 EA H1N1 adlı Çin domuzlarında bulunan bu virüsün Avrupa ve Asya kuşlarında bulunan benzer bir virüsün karışımı olduğu ifade ediliyor.

G4EA H1N1 BULAŞICI MI, İNSANDAN İNSANA BULAŞIR MI?

Şu an sadece hayvandan insana geçiş doğrulandığı için “Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Pandemi Faz Tanımları” nın ikinci aşamasında yerini aldı.