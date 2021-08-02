Yeni SEAT Ibiza Türkiye’de!

Yeni Ibiza, LED aydınlatma teknolojisi, yenilenen bilgi-eğlence sistemi, Apple CarPlay ve Android Auto destekli Full Link ile daha yüksek bağlanabilirlik özelliklerini bir arada sunacak.

SEAT markasının 6 milyon adetten fazla satışla en başarılı modeli olan Ibiza, yenilenen haliyle Türkiye’de satışa sunuldu. Yeni Ibiza’nın, 1.0 EcoTSI 110 HP DSG versiyonu 231 bin TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıyla SEAT Yetkili Satıcılarında yerini aldı. Yeni Ibiza 200 Nm tork ve 4,8 lt’lik ortalama yakıt tüketimine sahip. 0’dan 100 km/s’e 10,3 saniyede çıkan otomobil maksimum 195 km/s hıza ulaşabiliyor. İlk etapta ülkemizde Style donanım seviyesinde ve 7 ileri DSG otomatik şanzımanla sunulan Yeni Ibiza, önümüzdeki aylarda 5 ileri manuel şanzımanlı 1.0 Evo 80 HP motor seçeneğine de sahip olacak.

Yenilenen dış görünüm



Yenilenen SEAT Ibiza’da, tasarımda yapılan değişiklikler farkını ortaya koyuyor. Daha fazla görüş ve daha düşük enerji tüketimi sağlayan LED teknolojisi standart olarak sunuluyor. EcoLED ve Mercekli Full LED olarak iki farklı seçeneği bulunan ön far teknolojisi aracın dış görünümünün en önemli parçalarından biri olarak öne çıkıyor. Alüminyum alaşımlı yeni jant tasarımları aracın dinamik ve sportif duruşunu vurguluyor.

Arkada el yazısı ile yazılan model logosu; ön kısmı mat ve kenarlarında parlak yeni iki farklı tonda krom kaplamalı yeni SEAT logosu hem ön hem de arkada araca şık bir son dokunuş katıyor.

Yeni SEAT Ibiza’da yapılan değişiklikler, renk yelpazesinde de devam ediyor. Safir Mavi ve Asfalt Mavi renk seçenekleri ilk defa modelde yeni sunulan renkler olarak öne çıkıyor.





İç tasarım



Otomobilin iç tasarımı bir devrimi temsil ediyor. Yeni malzemeler, teknolojiler ve aydınlatma sistemleri daha yüksek bir kalite algısı oluşturuyor. Yeni bilgi-eğlence sistemi, yeni iç tasarımın en önemli noktalarından biri olarak yer alıyor. Sürücünün göz hizasında yer alan yükseltilmiş ekran, artık daha ergonomik bir pozisyonda konumlanıyor. Yüzde 20’den daha fazla büyüyen dokunmatik ekran standart olarak 8,25” genişliğinde; opsiyonel olarak ise 9,2” genişliğinde alınabiliyor. SEAT’ın diğer modellerinden de bilinen 10,25” Dijital Gösterge Paneli de yeni SEAT Ibiza’daki teknolojik yenilikler arasında yer alıyor.