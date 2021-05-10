Yeni normalleşme takvimi merak ediliyor! Normalleşme ne zaman olacak 2021, normalleşme takvimi ne zaman açıklanacak?

17 Mayıs normalleşme takvimi merak ediliyor. Türkiye’de 29 Nisan saat 19.00’da başlatılan tam kapanma 17 Mayıs saat 05.00’te sona erecek. Gözler Cumhurbaşkanlığı kabinesine çevrildi. Peki, Normalleşme ne zaman olacak 2021? Normalleşme takvimi ne zaman açıklanacak? İşte normalleşme takvimine ilişkin yapılan değerlendirmeler…

29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanan tam kapanma sürenin bitmesine az bir süre kaldı. Milyonlarca vatandaş yeni normalleşme takvimini merak ediliyor. Normalleşme ne zaman olacak 2021, normalleşme takvimi ne zaman açıklanacak?

TAM KAPANMA UZAYACAK MI, NORMALLEŞME TAKVİMİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hükümet kanadında yasakların uzatılamayacağı belirtilse de tama kapanmanın uzatılıp uzatılmayacağı, 19 Mayıs’ı içine alıp almayacağı kabine toplantısı sonrası belli olacak. Kabine’nin ne zaman toplanacağı da henüz belli değil.

NORMALLŞME TAKVİMİ

Geçen yıl 1 Temmuz’da uygulamaya sokulan normalleşmeden farklı olarak 17 Mayıs sonrası farklı bir metot değerlendiriliyor. Tüm illerdeki Hıfzıssıhha Kurulları şehir bazlı olarak tam kapanmanın sonuçlarını masaya yatıracak. İnceleme sonucunda vaka sayıları, hasta, ağır hasta ve ölüm oranlarına göre illerin yavaş yavaş normalleşme adımlarını atacağı belirtiliyor.

Erdoğan, "İnşallah 17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. İlk kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de zaten bu olacak. Bu takvimde okulların açılışıyla ilgili süreç de yer alacak. Salgının şüphesiz ki inişli çıkışlı seyri bu tür konularda çok önceden kesin tarihler vermemize mani oluyor. Bakınız şu anda ciddi manada vefat sayısında düşüş var. Tabii bu aldığımız tedbirlerin netice vermeye başladığını gösteriyor. Vaka sayılarında çok ciddi düşüş var. Bu da netice almaya başladığımızı gösteriyor. Fakat gerektiğinde şartları zorlama pahasına sizleri okulunuzla buluşturmak için her türlü gayreti gösterdiğimizden emin olabilirsiniz. Zira herhalde bir gencin en büyük aşkı öğretmenidir, okulundaki arkadaşlarıdır, okuludur. Ve okullarımızla bizler gelişiyoruz. Okullarımızla geleceğe yönelik güç, kuvvet buluyoruz. Onun için derdimiz bir an önce sağlıklı bir şekilde okullarımıza kavuşmak ve tekrar derslerimize dönmek, hocalarınızla bir arada olmaktır" şeklinde konuştu.

AÇILMA YAVAŞ AŞILAMA HIZLI

Sağlık Bakanlığı tüm sektörlerde normalleşme sürecinde uygulanacak salgın tedbirlerine ilişkin rehber dokümanlara uyulmasına dikkat çekecek. Tüm iş yerleri, kurumlar, AVM’ler eskinin aksine bir anda açılmayacak.

Kapanma sürecinde izlenen kademeli yöntem açılmada da izlenecek. Açılmada haziranda 30 milyon doz BioNTech aşısının gelinceye kadar kontrol elden bırakılmayacak. Aşıların gelmesi ile aşılama hız kazanacak. Böylece normalleşme ile aşılama paralel ilerleyecek.

YOĞUNLUĞA GÖRE AÇILIM

Kademeli esnemede ilk olarak okulların seyrekleştirilmiş açılması, insan sirkülasyonunun daha az olduğu yerlerin normalleşmesi, küçük esnaf ve işletmelerin belli kurallar dahilinde faaliyetine başlaması planlanıyor.

Havaların ısınması ile bahçeleri bulunan kafe ve restorantların, avukatlık, ütücü, berber, kuaför gibi yoğun müşterisi olmayan ve tekli müşterisi olan yerlerin ilk normalleşen yerler olacağı ifade ediliyor. Yaş kısıtlaması bulunan kişilere yönelik sokak yasakları da hafta sonlarından başlayarak kademeli hafifletilecek.

ÖNCE SONUCA BAKILACAK

Giyim, çanta, süs eşyası ve züccaciye gibi ürünler satılan yerlere metrekareye düşecek insan sayısı dikkate alınarak izin verilecek. Nikah salonlarının azami yüzde 25 kapasitesinin aşılmaması şartlarına uyarak kademeli açılması da beklentiler arasında.

Cami ve mescitlerde benzer kurallar çerçevesinde cemaatle namaz kılınmaya başlanacak ve vaaz irşat hizmetlerine başlanacak. Kalabalığın yoğun olduğu AVM ve benzeri yerlerin ise en az 10 günlük kademeli esnemenin sonuçları görüldükten sonra yüzde 50 kapasite ile açılacağı belirtiliyor. (Yeni Şafak)