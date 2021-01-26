Yeni Nissan Juke 229 bin TL’den başlıyor!

Kompakt crossover araç sınıfındaki Nissan Juke tamamen yenilendi.Dünya genelinde yaklaşık 1,5 milyon tüketici tarafından tercih edilen Juke’un yeni nesli, tasarım, teknoloji ve performansa odaklanmış. Yeni Juke, Tekna, Platinum, Platinum Perso (İç dizaynı kişiselleştirilebilir özel versiyon) ve Platinum Premium olmak üzere 4 farklı donanım seçeneği ile satışa sunulacak.

Hedef 25 bin adet



Nissan Türkiye, Kuzey Afrika ve Bağımsız Devletler Topluluğu Genel Müdürü Emre Doğueri aracın tanıtımında yaptığı konuşmada bu yıl Türkiye araç pazarını 800-850 bin adetlerde öngördüklerini söyledi. Nissan’ın bu yıl Türkiye’de 7500 Juke olmak üzere 25 bin araç satmayı öngördüğünü kaydeden Doğueri şöyle divam etti:



“Yeni Juke’u SUV araçlarının büyük ilgi gördüğü Türkiye’de müşterilerimizle buluşturmaktan mutluyuz. Nissan Intelligent Mobility teknolojilerine sahip Yeni Juke, standart olarak sunduğu güvenlik özellikleriyle, müşterilerimizin beklentilerini fazlasıyla karşılayacak.Yıl sonuna doğru getireceğimiz yeni Qashqai de bize önemli güç katacak.” dedi.



11 farklı renk



Nissan Juke, genişleyen boyutları ve sportif tasarımıyla platinum paketten itibaren sunulan 19 inç alaşımlı jantları B-SUV sınıfında yeni standartlar belirlemeyi hedefliyor. Lansman rengi olan yeni Gün Batımı kırmızısı rengini de ürün gamına ekleyen Nissan Juke, Türkiye’de 11 farklı renk seçeneği ile kullanıcılarıyla buluşacak.LED ön farlar, LED gündüz sürüş farları ve LED arka stopları standart olarak sunan Yeni Nissan Juke, Nissan’ın V-Motion ön ızgarasına eşlik eden yeni Y-şekilli ön farlara da sahip.



İç hacim genişledi



Otomobil bir önceki jenerasyonu ile kıyaslandığında, arka koltuklarda 5,8 cm’lik artan diz mesafesi, yine 2,2 cm’lik artan baş mesafesi ile arkada oturan yolculara oldukça geniş bir alan sunarken, %20 artan 422 litrelik bagaj hacmi ile de öne çıkıyor. Yenilenmiş iç tasarımı ile kullanıcı dostu kontrol özellikleri sayesinde daha fazla konfor sağlamayı hedefliyor.



Araçta 7 inç sürücü yardım ekranı, araç konsolunda ve kapı içlerinde yer alan yumuşak dokunuşlu döşeme malzemeleri, ambiyans aydınlatma, standart mono-form koltuklar ve Alcantara yarı deri koltuk döşemeler mevcut.



Motor seçeneği benzinli



4.210 mm boyu, 1.595 mm yüksekliği ve 1.800 mm genişliği ile daha büyük boyut ve hacme sahip olan Juke, şimdi 23 kilo daha hafif. Araçta 115 beygir gücünde, üç silindirli, 1.0 litrelik DIG-T turbo-şarjlı içten yanmalı motor yer alıyor. 6 ileri manuel vites ya da 7 ileri çift kavramalı otomatik vites (DCT) seçenekleri ve 3 farklı sürüş modu (Eco, Standart, Spor) sayesinde sürücüler, sürüş seçeneklerini ihtiyaca göre değiştirebiliyor. Nissan bilgi ve eğlence sistemi ile tüketiciler, Apple CarPlay ve Android Auto sistemlerini kullanarak akıllı telefon uygulamalarını araç içindeki 8 inçlik dokunmatik ekran üzerinden kullanabiliyorlar. Buna ek olarak, Platinium Premium versiyonunda yer alan navigasyon özelliği ile de artık gitmek istedikleri yere en kısa yoldan ulaşabilecek. Aracın fiyatı lansmana özel olarak 229.900 TL’den başlıyor.