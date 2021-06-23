Yeni kimlik için gerekli belgeler neler? Ehliyet birleştirme ve kimlik randevusu nasıl alınır? Eski kimlik geçerlilik süresi ne?

Hayat Kimliğinle Kolay Projesi'yle sürücü ehliyetini T.C. Kimlik Kartına yükleyen kişi sayısı 1 milyona ulaştı. Pek çok kişi de yeni kimlik için başvuru sürecini, ehliyet kimlik birleştirme işlemlerinin nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, Yeni kimlik için gerekli belgeler neler? Kimlik randevusu nasıl alınır? Eski kimlik geçerlilik süresi ne? Eski kimlik geçerlilik süresi ne zaman doluyor? Kimlik randevusu nasıl alınır? Ehliyet kimlik birleştirme nasıl yapılır? İşte kimlik yenilemek için son tarih...

İçişleri Bakanlığı Hayat Kimliğinle Kolay Projesi'yle sürücü ehliyetini T.C. Kimlik Kartına yükleyen kişi sayısı 1 milyona ulaştığını duyurdu. Kimliğini yenilemeyenler için de sık sık uyarı yapılıyor. Daha önce Türk vatandaşlarının, 30 Haziran itibarıyla eski tip kimlik kartıyla KKTC 'ye gidemeyeceği bildirilmişti.

KİMLİK KARTI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kimlik kartı başvurusu yurt içinde, Genel Müdürlük web portalı üzerinden ya da Alo 199 Çağrı Merkezi aracılığıyla randevu alınarak veya randevusuz olarak nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere yapılır.

YENİ KİMLİK BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER NELERDİR?

İlk defa kimlik kartı başvurusu; nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı, basın kartı veya muhtarlıkça düzenlenmiş talep belgesi gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge ve bir adet son altı ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf ile yapılır.

EHLİYET VE KİMLİK BİRLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

Hayat Kimliğinle Kolay projesi kapsamında sürücü belgesi bilgilerinin TC kimlik kartına yüklenmesi uygulamasına geçildi. Ehliyet ve kimlik kartını birleştirmek için randevular Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan randevu.nvi.gov.tr kısımdan veya ALO 199 çağrı merkezinden alınabiliyor. Uygulama sayesinde vatandaşlar iki kimlik kartı yerine tek kimlik kartı taşıyarak hem ehliyet hem de kimlik olarak kullanabilecek. Randevu alınarak yapılacak Ehliyet ve kimlik birleştirme işlemleri için ücret talep edilmeyecek.

KİMLİK KARTI BAŞVURUSUNU KİM YAPAR?

On beş yaşını tamamlamış olanların şahsen başvurması gerekmektedir.

HANGİ BİOMETRİK VERİLER ALINIR?

Kimlik kartında on beş yaşını tamamlamış kişilerin parmak izi, parmak damar izi ve el ayası damar izi biyometrik verileri alınır.

KİMLİK KARTINDA KULLANILACAK OLAN FOTOĞRAFIN ÖZELLİKLERİ NASIL OLMALIDIR?

Kimlik kartında kullanılacak fotoğrafın kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içerisinde çekilmiş ve ICAO standartlarına uygun biyometrik fotoğraf olması gereklidir.

KİMLİK KARTINDA RENKLİ FOTOKOPİ FOTOĞRAF KULLANILABİLİR Mİ?

Fotokopi veya bilgisayarda çoğaltılan fotoğraflar kullanılamaz.

KAYIP VEYA DEĞİŞTİRME NEDENİYLE KİMLİK KARTI NASIL DÜZENLENİR?

Kimlik kartının kaybolması veya değiştirilmesi durumunda sistemdeki fotoğraf altı ay öncesine ait değil ise ilgiliden son altı ay içerisinde çekilmiş bir adet fotoğraf istenir ve biyometrik doğrulaması yapılarak kimlik kartı başvurusu alınır.

DOĞUM NEDENİYLE KİMLİK KARTI NASIL DÜZENLENİR?

Herhangi bir nüfus müdürlüğüne yapılan doğum bildirimlerinde kimlik kartı başvurusu alınır ve çocuk adına doğum nedeniyle kimlik kartı düzenlenir. Yurt içinde 30 gün, yurt dışında 60 gün içinde bildirilen doğum olaylarında veya 2828 sayılı Kanunun yetkili kıldığı kuruluş yetkililerince yapılan doğum bildirimleri sonucu düzenlenen kimlik kartlarından değerli kâğıt bedeli alınmaz.

KİMLİK KARTI BAŞVURUSU NASIL TAKİP EDİLİR?

Kimlik kartının teslim süreci web, çağrı merkezi veya e-posta yolu ile takip edilebilir.

KİMLİK KARTI NEREYE TESLİM EDİLİR?

Kimlik kartı yurt içinde kişinin başvuru sırasında bildirdiği adrese, yurt dışında kimlik kartı almak için başvuran kişiler adına düzenlenen kimlik kartları, Genel Müdürlük tarafından, dış temsilciliklerce ilgilisine teslim edilmek üzere Dışişleri Bakanlığına gönderilir.

KİMLİK KARTININ GEÇERLİLİK SÜRESİ NEDİR?

Kimlik kartının geçerlilik süresi on yıldır.

GEÇERLİLİK SÜRESİ DOLMADAN KİMLİK KARTI ALINABİLİR Mİ?

Geçerlilik süresi dolmadan gerekçesi belirtilmek kaydıyla, yeniden başvuruda bulunarak ücreti karşılığında yeni kimlik kartı alınabilir. Bu durumda eski kimlik kartı iptal edilir.

KİMLİK KARTININ KAYBEDİLMESİ HALİNDE NE YAPILIR?

Kimlik kartının kaybedilmesi veya çalınması durumunda çağrı merkezi veya nüfus müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir. Kayıp ve çalıntı bildirimi yapıldıktan sonra kimlik kartı iptal edilecektir.

KİMLİK DEĞİŞTİRMEDE SON TARİH NE ZAMAN?

Yeni kimlik almak isteyen vatandaşlar; "Alo 199" ve internette "e-kimlik" sayfasından randevularını alarak nüfus müdürlüklerine geldiklerinde, fazla sıra beklemeden kimliklerini alabilecek. Değişim işlemleri için ise son başvuru 2023'e kadar sürecek.

Kimlik kartı ile vatandaşlar, kamu hizmetlerine güvenli bir şekilde elektronik ortamda kolay erişim sağlayacak. Böylelikle vatandaşlar, gerek kamu gerekse özel teşebbüs hizmetlerinden daha hızlı bir şekilde yararlanacak.

Mevcut nüfus cüzdanlarının yerine kullanılacak polikarbon materyalden oluşan yeni kimlik kartları, 10 yıl boyunca kullanılacak.