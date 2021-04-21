Yeni ipad pro 2021! İpad pro fiyatı ne kadar? iPad Pro ne zaman satışa çıkacak, özellikleri nelerdir?

iPad Pro 2021 modeli tanıtıldı. Apple, masaüstü bilgisayar özellikleri taşıyan ve piyasadaki en güçlü tablet olarak nitelendirdiği iPad Pro modelinin tanıtımını yaptı. İpad pro fiyatı ne kadar? iPad Pro ne zaman satışa çıkacak, özellikleri nelerdir?
YENİ IPAD PROLAR TANITILDI
Apple, masaüstü bilgisayarlarında kullandığı çipleri kullandığı yeni iPad Pro modellerini duyurdu.
Apple yaptığı açıklamada, şirketin Mac bilgisayarlarında kullanılan M1 çipini kullanarak yeni üst düzey iPad'leri piyasaya süreceğini söyledi.
Daha önce iPad'ler, şirketin iPhone'larına güç veren A serisi çipler kullanıyordu.
Apple, yeni geliştirdiği tabletlerin piyasadaki en güçlü tablet olduğunu söylerken ayrıca, iPad'in daha yüksek çözünürlüklü monitörlere bağlanmasına olanak tanıyan gelişmiş bir USB-C konektörü içerdiğini bildirdi.
Apple, bazı iPad modellerin de 5G desteği içereceğini söyledi.
11 inçlik model Türkiye'de 8 bin 599 TL'den başlayan fiyatlar ile, 12.9 inçlik model ise 11 bin 999 TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunulacak. Ürünler uzay grisi ve gümüş olmak üzere iki renk seçeneği ile geliyor.
İPAD PRO ÖZELLİKLERİ
RENK
Gümüş, Uzay Grisi
KAPASİTE
128 GB
256 GB
512 GB
1 TB
2 TB
BOYUT VE AĞIRLIK
genişlik
214,9 mm
uzunluk
280,6 mm
derinlik
6,4 mm
Konum
Tüm modeller
Dijital pusula
Wi-Fi
iBeacon ile mikro lokasyon
Wi-Fi + Cellular modelleri
Yerleşik GPS/GNSS
Cellular
Face ID
TrueDepth kamera aracılığıyla yüz tanıma
iPad’inizin kilidini açın
Uygulamalardaki kişisel verilerinizi koruyun
iTunes Store ve App Store’dan alışveriş yapın
EKRAN
Liquid Retina XDR ekran
IPS teknolojisine sahip 12.9 inç (diyagonal) mini-LED arkadan aydınlatmalı Multi-Touch ekran
2596 adet tam dizilimli yerel karartma bölgesine sahip 2D arkadan aydınlatma sistemi
İnç başına 264 piksel (ppi) yoğunlukta 2732 x 2048 çözünürlük
ProMotion teknolojisi
Geniş renk yelpazesine sahip ekran (P3)
True Tone ekran
Parmak izine dayanıklı, yağ tutmayan kaplama
Tam lamine ekran
Yansıma önleyici kaplama
%1,8 yansıma oranı
600 nit maksimum parlaklık
1000 nit maksimum tam ekran parlaklığı; 1600 nit en yüksek parlaklık (HDR)
1.000.000:1 kontrast oranı
Apple Pencil (2. nesil) desteği
12.9 inç iPad Pro’nun ekranı yuvarlatılmış köşelere sahiptir. Aygıtın kıvrımlı zarif tasarımını takip eden bu köşeler standart bir dikdörtgenin sınırları içinde yer alır. Standart bir dikdörtgen olarak ölçüldüğünde ekran diyagonal olarak 12.9 inçtir (görüntülenebilen gerçek alan daha azdır.)
Çip
Apple M1 çip
4 adet performans çekirdeğine ve 4 adet verimlilik çekirdeğine sahip 8 çekirdekli CPU
8 çekirdekli GPU
16 çekirdekli Neural Engine
128 GB, 256 GB veya 512 GB depolama kapasitesine sahip modellerde 8 GB RAM
1 TB veya 2 TB depolama kapasitesine sahip modellerde 16 GB RAM
iPad Pro
USB-C Şarj Kablosu (1 metre)
20 W USB-C Güç Adaptörü
Kamera
Pro kamera sistemi: Geniş ve Ultra Geniş kameralar
Geniş: 12 MP, ƒ/1.8 diyafram
Ultra Geniş: 10 MP, ƒ/2.4 diyafram ve 125° görüş alanı
2 kat optik uzaklaştırma
5 kata kadar dijital zoom
Beş bileşenli lens (Geniş ve Ultra Geniş)
Daha parlak True Tone Flash
Panorama (63 megapiksele kadar)
Safir kristal lens kapağı
Focus Pixels özelliğine sahip otomatik netleme (Geniş)
Akıllı HDR 3
Fotoğraflar ve Live Photo’lar için geniş renk yelpazesiyle çekim
Lens düzeltme (Ultra Geniş)
Gelişmiş kırmızı göz düzeltme
Fotoğraflara konum bilgisi ekleme
Otomatik görüntü stabilizasyonu
Seri çekim modu
Çekilebilen görüntü biçimleri: HEIF ve JPEG
Video Kaydı
Saniyede 24 kare, 25 kare, 30 kare veya 60 kare 4K video kaydı (Geniş)
Saniyede 25 kare, 30 kare veya 60 kare 1080p HD video kaydı
Saniyede 30 kare 720p HD video kaydı
2 kat optik uzaklaştırma
İşitsel zoom
Daha parlak True Tone Flash
Saniyede 120 veya 240 kare 1080p ağır çekim video desteği
Stabilizasyon özelliğine sahip hızlı çekim video kaydı
Saniyede 30 kareye kadar video kaydı için genişletilmiş dinamik aralık
Sinematik video stabilizasyonu (4K, 1080p ve 720p)
Kesintisiz otomatik netleme özelliğine sahip video kaydı
Videoyu oynatırken yakınlaştırma
Kaydedilebilen video biçimleri: HEVC ve H.264
Stereo kayıt
TrueDepth Kamera
12 MP Ultra Geniş kamera, 122° görüş alanı
ƒ/2.4 diyafram
Gelişmiş bokeh efektine ve Derinlik Denetimi’ne sahip Portre modu
Altı efektli (Doğal, Stüdyo, Kontur, Sahne, Sahne Mono, High-Key Mono) Portre Işığı
Animoji ve Memoji
Akıllı HDR 3
Saniyede 25 kare, 30 kare veya 60 kare 1080p HD video kaydı
Stabilizasyon özelliğine sahip hızlı çekim video kaydı
Saniyede 30 kareye kadar video kaydı için genişletilmiş dinamik aralık
Sinematik video stabilizasyonu (1080p ve 720p)
Fotoğraflar ve Live Photo’lar için geniş renk yelpazesiyle çekim
Lens düzeltme
Retina Flash
Otomatik görüntü stabilizasyonu
Seri çekim modu
FaceTime görüntülü arama
Ana Sahne
Wi-Fi veya hücresel ağ aracılığıyla iPad’den FaceTime özelliğine sahip herhangi bir aygıta
Sesli Arama
FaceTime sesli arama
Wi-Fi veya hücresel ağ aracılığıyla iPad’den FaceTime özelliğine sahip herhangi bir aygıta
Hoparlörler
Dört hoparlörlü ses sistemi
Cellular ve Wireless
Tüm modeller
802.11ax Wi-Fi 6; eşzamanlı çift bant (2.4 GHz ve 5 GHz); MIMO özellikli HT80
Bluetooth 5.0 teknolojisi
Wi-Fi + Cellular modelleri
A2301 ve A2379 modelleri:
5G NR (Bant n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n66, n71, n77, n78, n79)4
FDD-LTE (Bant 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71)
TD-LTE (Bant 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48)
UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz)
GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)
Sadece veri
Wi-Fi üzerinden arama
eSIM
SIM Kart
Nano SIM (Apple SIM’i destekler6)
eSIM
Mesaj göndermek, anımsatıcı ayarlamak ve çok daha fazlası için sesinizi kullanın
Proaktif öneriler alın
Eller serbest kullanın
Siz şarkıyı dinleyin; Siri hangi şarkı olduğunu söylesin
Şarj ve Genişletme Seçenekleri
Thunderbolt / USB 4 bağlantı noktası aracılığıyla aşağıdakileri destekler:
Şarj
DisplayPort
Thunderbolt 3 (40 Gbps’ye kadar)
USB 4 (40 Gbps’ye kadar)
2. nesil USB 3.1 (10 Gbps’ye kadar)
GÜÇ VE PİL
12.9 inç iPad Pro
40.88 watt-saatlik şarj edilebilir yerleşik lityum polimer pil
Tüm modeller
Wi-Fi üzerinden 10 saate kadar internette gezinme veya video izleme
Güç adaptörüyle veya USB-C üzerinden bilgisayara bağlayarak şarj etme
Wi-Fi + Cellular modelleri
Hücresel veri ağı üzerinden 9 saate kadar internette gezinme
İşletim Sistemi
iPadOS 14
iPadOS, iPad’in benzersiz yeteneklerinden yararlanacak şekilde tasarlanmış güçlü özellikler ve yerleşik uygulamalarla sunuluyor.
Sistem Gereksinimleri
Apple ID (bazı özellikler için gereklidir)
İnternet erişimi
Mac veya PC ile eşzamanlama için gerekenler:
macOS Catalina 10.15 veya daha yeni bir macOS sürümü ile Finder
macOS El Capitan 10.11.6’dan itibaren macOS Mojave 10.14.6 da dahil tüm sürümler ile iTunes 12.8 veya daha yeni bir iTunes sürümü
iTunes 12.10 veya daha yeni bir sürümü yüklü Windows 7 ya da daha yeni bir Windows sürümü (apple.com/tr/itunes/download adresinden ücretsiz indirilebilir)
Diller
Almanca, Arapça, Çekçe, Çince (Basitleştirilmiş, Geleneksel, Geleneksel Hong Kong),Danca, Endonezce, Felemenkçe, Fince, Fransızca (Fransa, Kanada),Hırvatça, Hintçe, İbranice, İngilizce (ABD, Avustralya, Birleşik Krallık),İspanyolca (İspanya, Latin Amerika, Meksika),İsveççe, İtalyanca, Japonca, Katalanca, Korece, Lehçe, Macarca, Malayca, Norveççe, Portekizce (Brezilya, Portekiz),Romence, Rusça, Slovakça, Tayca, Türkçe, Ukraynaca, Vietnamca, Yunanca
Ses Çalma
Desteklenen ses biçimleri: AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC v2, Korumalı AAC, MP3, Lineer PCM, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC-3),Dolby Digital Plus (E-AC-3),Dolby Atmos ve Audible (2, 3, 4 biçimleri, Audible Enhanced Audio, AAX ve AAX+)
Uzamsal ses çalma
Kullanıcı tarafından yapılandırılabilen maksimum ses düzeyi sınırı
TV ve Video
Desteklenen video biçimleri: HEVC, H.264, MPEG-4 Part 2 ve Motion JPEG
Dolby Vision, HDR10 ve HLG özellikli HDR
Apple TV’ye (2. nesil veya daha yeni bir model) veya AirPlay 2 özellikli akıllı televizyonlara 4K HDR kalitesine kadar AirPlay yansıtma, fotoğraf ve video çıkışı
USB-C Dijital AV Çoklu Bağlantı Noktası Adaptörü ve USB-C VGA Çoklu Bağlantı Noktası Adaptörü ile video yansıtma ve video çıkışı desteği (adaptörler ayrı satılır)10
Mail Eki Desteği
Görüntülenebilir belge türleri
.jpg, .tiff, .gif (görseller); .doc ve .docx (Microsoft Word); .htm ve .html (web sayfaları); .key (Keynote); .numbers (Numbers); .pages (Pages); .pdf (Preview ve Adobe Acrobat); .ppt ve .pptx (Microsoft PowerPoint); .txt (metin); .rtf (zengin metin biçimi); .vcf (iletişim bilgileri); .xls ve .xlsx (Microsoft Excel); .zip; .ics; .usdz (USDZ Universal)
APPLE İPAD PRO 12 INÇ FİYATLARI
128 GB - 12.9 inç: 11.999 TL
256 GB - 12.9 inç: 13.099 TL
512 GB - 12.9 inç: 15.299 TL
1 TB - 12.9 inç: 19.699 TL
2 TB - 12.9 inç: 24.099 TL