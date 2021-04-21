Yeni ipad pro 2021! İpad pro fiyatı ne kadar? iPad Pro ne zaman satışa çıkacak, özellikleri nelerdir?

iPad Pro 2021 tanıtıldı. Teknoloji devi Apple devrim yaratacak iPad Pro serisinin yeni üyesini tanıttı. iPad Pro 2021, özellikler ile PC’nin yerini almayı hedefliyor. Güçlü işlemcisi, şık tasarımı ve efektif kullanımı ile dikkatleri üzerine çeken iPad Pro ne zaman satışa çıkacak, özellikleri nelerdir?

iPad Pro 2021 modeli tanıtıldı. Apple, masaüstü bilgisayar özellikleri taşıyan ve piyasadaki en güçlü tablet olarak nitelendirdiği iPad Pro modelinin tanıtımını yaptı. İpad pro fiyatı ne kadar? iPad Pro ne zaman satışa çıkacak, özellikleri nelerdir?

YENİ IPAD PROLAR TANITILDI

Apple, masaüstü bilgisayarlarında kullandığı çipleri kullandığı yeni iPad Pro modellerini duyurdu.

Apple yaptığı açıklamada, şirketin Mac bilgisayarlarında kullanılan M1 çipini kullanarak yeni üst düzey iPad'leri piyasaya süreceğini söyledi.



Daha önce iPad'ler, şirketin iPhone'larına güç veren A serisi çipler kullanıyordu.

Apple, yeni geliştirdiği tabletlerin piyasadaki en güçlü tablet olduğunu söylerken ayrıca, iPad'in daha yüksek çözünürlüklü monitörlere bağlanmasına olanak tanıyan gelişmiş bir USB-C konektörü içerdiğini bildirdi.



Apple, bazı iPad modellerin de 5G desteği içereceğini söyledi.

iPAD PRO TÜRKİYE FİYATI BELLİ OLDU

11 inçlik model Türkiye'de 8 bin 599 TL'den başlayan fiyatlar ile, 12.9 inçlik model ise 11 bin 999 TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunulacak. Ürünler uzay grisi ve gümüş olmak üzere iki renk seçeneği ile geliyor.

İPAD PRO ÖZELLİKLERİ

RENK

Gümüş, Uzay Grisi

KAPASİTE

128 GB

256 GB

512 GB

1 TB

2 TB

BOYUT VE AĞIRLIK

genişlik

214,9 mm

uzunluk

280,6 mm

derinlik

6,4 mm

Konum

Tüm modeller

Dijital pusula

Wi-Fi

iBeacon ile mikro lokasyon

Wi-Fi + Cellular modelleri

Yerleşik GPS/GNSS

Cellular

Face ID

TrueDepth kamera aracılığıyla yüz tanıma

iPad’inizin kilidini açın

Uygulamalardaki kişisel verilerinizi koruyun

iTunes Store ve App Store’dan alışveriş yapın

EKRAN

Liquid Retina XDR ekran

IPS teknolojisine sahip 12.9 inç (diyagonal) mini-LED arkadan aydınlatmalı Multi-Touch ekran

2596 adet tam dizilimli yerel karartma bölgesine sahip 2D arkadan aydınlatma sistemi

İnç başına 264 piksel (ppi) yoğunlukta 2732 x 2048 çözünürlük

ProMotion teknolojisi

Geniş renk yelpazesine sahip ekran (P3)

True Tone ekran

Parmak izine dayanıklı, yağ tutmayan kaplama

Tam lamine ekran

Yansıma önleyici kaplama

%1,8 yansıma oranı

600 nit maksimum parlaklık

1000 nit maksimum tam ekran parlaklığı; 1600 nit en yüksek parlaklık (HDR)

1.000.000:1 kontrast oranı

Apple Pencil (2. nesil) desteği

12.9 inç iPad Pro’nun ekranı yuvarlatılmış köşelere sahiptir. Aygıtın kıvrımlı zarif tasarımını takip eden bu köşeler standart bir dikdörtgenin sınırları içinde yer alır. Standart bir dikdörtgen olarak ölçüldüğünde ekran diyagonal olarak 12.9 inçtir (görüntülenebilen gerçek alan daha azdır.)

Çip

Apple M1 çip

4 adet performans çekirdeğine ve 4 adet verimlilik çekirdeğine sahip 8 çekirdekli CPU

8 çekirdekli GPU

16 çekirdekli Neural Engine

128 GB, 256 GB veya 512 GB depolama kapasitesine sahip modellerde 8 GB RAM

1 TB veya 2 TB depolama kapasitesine sahip modellerde 16 GB RAM

Kutunun İçindekiler

iPad Pro

USB-C Şarj Kablosu (1 metre)

20 W USB-C Güç Adaptörü

Kamera

Pro kamera sistemi: Geniş ve Ultra Geniş kameralar

Geniş: 12 MP, ƒ/1.8 diyafram

Ultra Geniş: 10 MP, ƒ/2.4 diyafram ve 125° görüş alanı

2 kat optik uzaklaştırma

5 kata kadar dijital zoom

Beş bileşenli lens (Geniş ve Ultra Geniş)

Daha parlak True Tone Flash

Panorama (63 megapiksele kadar)

Safir kristal lens kapağı

Focus Pixels özelliğine sahip otomatik netleme (Geniş)

Akıllı HDR 3

Fotoğraflar ve Live Photo’lar için geniş renk yelpazesiyle çekim

Lens düzeltme (Ultra Geniş)

Gelişmiş kırmızı göz düzeltme

Fotoğraflara konum bilgisi ekleme

Otomatik görüntü stabilizasyonu

Seri çekim modu

Çekilebilen görüntü biçimleri: HEIF ve JPEG

Video Kaydı

Saniyede 24 kare, 25 kare, 30 kare veya 60 kare 4K video kaydı (Geniş)

Saniyede 25 kare, 30 kare veya 60 kare 1080p HD video kaydı

Saniyede 30 kare 720p HD video kaydı

2 kat optik uzaklaştırma

İşitsel zoom

Daha parlak True Tone Flash

Saniyede 120 veya 240 kare 1080p ağır çekim video desteği

Stabilizasyon özelliğine sahip hızlı çekim video kaydı

Saniyede 30 kareye kadar video kaydı için genişletilmiş dinamik aralık

Sinematik video stabilizasyonu (4K, 1080p ve 720p)

Kesintisiz otomatik netleme özelliğine sahip video kaydı

Videoyu oynatırken yakınlaştırma

Kaydedilebilen video biçimleri: HEVC ve H.264

Stereo kayıt

TrueDepth Kamera

12 MP Ultra Geniş kamera, 122° görüş alanı

ƒ/2.4 diyafram

Gelişmiş bokeh efektine ve Derinlik Denetimi’ne sahip Portre modu

Altı efektli (Doğal, Stüdyo, Kontur, Sahne, Sahne Mono, High-Key Mono) Portre Işığı

Animoji ve Memoji

Akıllı HDR 3

Saniyede 25 kare, 30 kare veya 60 kare 1080p HD video kaydı

Stabilizasyon özelliğine sahip hızlı çekim video kaydı

Saniyede 30 kareye kadar video kaydı için genişletilmiş dinamik aralık

Sinematik video stabilizasyonu (1080p ve 720p)

Fotoğraflar ve Live Photo’lar için geniş renk yelpazesiyle çekim

Lens düzeltme

Retina Flash

Otomatik görüntü stabilizasyonu

Seri çekim modu

Görüntülü Arama

FaceTime görüntülü arama

Ana Sahne

Wi-Fi veya hücresel ağ aracılığıyla iPad’den FaceTime özelliğine sahip herhangi bir aygıta

Sesli Arama

FaceTime sesli arama

Wi-Fi veya hücresel ağ aracılığıyla iPad’den FaceTime özelliğine sahip herhangi bir aygıta

Hoparlörler

Dört hoparlörlü ses sistemi

Cellular ve Wireless

Tüm modeller

802.11ax Wi-Fi 6; eşzamanlı çift bant (2.4 GHz ve 5 GHz); MIMO özellikli HT80

Bluetooth 5.0 teknolojisi

Wi-Fi + Cellular modelleri

A2301 ve A2379 modelleri:

5G NR (Bant n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n66, n71, n77, n78, n79)4

FDD-LTE (Bant 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71)

TD-LTE (Bant 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48)

UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz)

GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)

Sadece veri

Wi-Fi üzerinden arama

eSIM

SIM Kart

Nano SIM (Apple SIM’i destekler6)

eSIM

Siri

Mesaj göndermek, anımsatıcı ayarlamak ve çok daha fazlası için sesinizi kullanın

Proaktif öneriler alın

Eller serbest kullanın

Siz şarkıyı dinleyin; Siri hangi şarkı olduğunu söylesin

Şarj ve Genişletme Seçenekleri

Thunderbolt / USB 4 bağlantı noktası aracılığıyla aşağıdakileri destekler:

Şarj

DisplayPort

Thunderbolt 3 (40 Gbps’ye kadar)

USB 4 (40 Gbps’ye kadar)

2. nesil USB 3.1 (10 Gbps’ye kadar)

GÜÇ VE PİL

12.9 inç iPad Pro

40.88 watt-saatlik şarj edilebilir yerleşik lityum polimer pil

Tüm modeller

Wi-Fi üzerinden 10 saate kadar internette gezinme veya video izleme

Güç adaptörüyle veya USB-C üzerinden bilgisayara bağlayarak şarj etme

Wi-Fi + Cellular modelleri

Hücresel veri ağı üzerinden 9 saate kadar internette gezinme

İşletim Sistemi

iPadOS 14

iPadOS, iPad’in benzersiz yeteneklerinden yararlanacak şekilde tasarlanmış güçlü özellikler ve yerleşik uygulamalarla sunuluyor.

Sistem Gereksinimleri

Apple ID (bazı özellikler için gereklidir)

İnternet erişimi

Mac veya PC ile eşzamanlama için gerekenler:

macOS Catalina 10.15 veya daha yeni bir macOS sürümü ile Finder

macOS El Capitan 10.11.6’dan itibaren macOS Mojave 10.14.6 da dahil tüm sürümler ile iTunes 12.8 veya daha yeni bir iTunes sürümü

iTunes 12.10 veya daha yeni bir sürümü yüklü Windows 7 ya da daha yeni bir Windows sürümü (apple.com/tr/itunes/download adresinden ücretsiz indirilebilir)

Diller

Almanca, Arapça, Çekçe, Çince (Basitleştirilmiş, Geleneksel, Geleneksel Hong Kong),Danca, Endonezce, Felemenkçe, Fince, Fransızca (Fransa, Kanada),Hırvatça, Hintçe, İbranice, İngilizce (ABD, Avustralya, Birleşik Krallık),İspanyolca (İspanya, Latin Amerika, Meksika),İsveççe, İtalyanca, Japonca, Katalanca, Korece, Lehçe, Macarca, Malayca, Norveççe, Portekizce (Brezilya, Portekiz),Romence, Rusça, Slovakça, Tayca, Türkçe, Ukraynaca, Vietnamca, Yunanca

Ses Çalma

Desteklenen ses biçimleri: AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC v2, Korumalı AAC, MP3, Lineer PCM, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC-3),Dolby Digital Plus (E-AC-3),Dolby Atmos ve Audible (2, 3, 4 biçimleri, Audible Enhanced Audio, AAX ve AAX+)

Uzamsal ses çalma

Kullanıcı tarafından yapılandırılabilen maksimum ses düzeyi sınırı

TV ve Video

Desteklenen video biçimleri: HEVC, H.264, MPEG-4 Part 2 ve Motion JPEG

Dolby Vision, HDR10 ve HLG özellikli HDR

Apple TV’ye (2. nesil veya daha yeni bir model) veya AirPlay 2 özellikli akıllı televizyonlara 4K HDR kalitesine kadar AirPlay yansıtma, fotoğraf ve video çıkışı

USB-C Dijital AV Çoklu Bağlantı Noktası Adaptörü ve USB-C VGA Çoklu Bağlantı Noktası Adaptörü ile video yansıtma ve video çıkışı desteği (adaptörler ayrı satılır)10

Mail Eki Desteği

Görüntülenebilir belge türleri

.jpg, .tiff, .gif (görseller); .doc ve .docx (Microsoft Word); .htm ve .html (web sayfaları); .key (Keynote); .numbers (Numbers); .pages (Pages); .pdf (Preview ve Adobe Acrobat); .ppt ve .pptx (Microsoft PowerPoint); .txt (metin); .rtf (zengin metin biçimi); .vcf (iletişim bilgileri); .xls ve .xlsx (Microsoft Excel); .zip; .ics; .usdz (USDZ Universal)

APPLE İPAD PRO 12 INÇ FİYATLARI

128 GB - 12.9 inç: 11.999 TL

256 GB - 12.9 inç: 13.099 TL

512 GB - 12.9 inç: 15.299 TL

1 TB - 12.9 inç: 19.699 TL

2 TB - 12.9 inç: 24.099 TL