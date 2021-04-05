Yeni Audi Q3 satışa çıktı!

Audi’nin kompakt SUV’u Q3 Türkiye’de satışa sunuldu. Yeni Audi Q3, S line ve Advanced olmak üzere iki farklı donanım ve 35 TFSI motor seçeneğiyle sunuluyor.Tamamen yenilenen Audi Q3’ün sekizgen tasarımlı tek çerçeveli ön ızgarası ve büyük hava girişleri araca çok daha sportif görünüm katıyor. Aracın ön tasarımında, kama şeklinde içeri doğru ilerleyen ve opsiyonel olan Matrix LED teknolojisiyle görüşü kolaylaştıran farlar öne çıkıyor. Ön ve arka farların simetrik aydınlatma grafikleri ile yandan görünüm, dış tasarımla denge oluşturuyor.

Sürücü odaklı iç mekan



Yatay çizgiler ve üç boyutlu tasarım öğeleri dış mekanda olduğu kadar Yeni Q3’ün iç mekanında da etkisini gösteriyor. Premium malzemeler, mimari yapı ve yeni işletim konseptiyle mükemmel bir ahenk oluşturuyor. 4.484 milimetre uzunluğa, 1.849 milimetre genişliğe, 1.585 milimetre yüksekliğe sahip ve aks mesafesi 77 milimetre uzatılan Yeni Audi Q3’ün tüm boyutları bir önceki nesle göre artmış durumda. Otomobilin arka koltukları standart olarak, 150 milimetre ön ve arka tarafa hareket ettirilebiliyor. 40:20:40 oranındaki üç yönlü bölünmüş koltuk arkalıkları yedi kademede eğilebiliyor. Arka koltukların ve koltuk arkalıklarının pozisyonuna bağlı olarak, bagaj bölmesi kapasitesi 410 ile 1.405 litre yükleme hacmi sağlıyor. Yükleme zemini üç seviyeye kadar ayarlanabiliyor ve arka bagajlık, gerek duyulmaması durumunda zeminin altına yerleştirilebiliyor. Ayak hareketi ile açılabilen elektrikli bagaj kapağı da konfor anahtar ile opsiyonel olarak alınabiliyor. Audi Q3, önden çekişli bir adet benzinli motor seçeneği ile sunuluyor. Bu motor 150 hp güç sunuyor. 35 TFSI motor seçeneği, turboşarjlı dört silindirli doğrudan püskürtme ünitelerine sahip. Güç, yedi vitesli S tronic şanzıman ile aktarılıyor.