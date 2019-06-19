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Yeni askerlik yasası salı gününe kaldı

19 Haziran 2019 Çarşamba - 17:46 | Son Güncelleme : 19 06 2019 - 17:46

Yeni askerlik yasasının tamamının TBMM'deki oylaması haftaya salı günü yapılacak.


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