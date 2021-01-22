Yedek subay sonuçları (2021 şubat celbi)! Yedek subay sınıflandırma sonucunu sorgulama ve sevk ASAL başvurusu

Askerlik, bedelli askerlik ve yedek subay askerlik yerlerini duyuruldu. Merakla beklenen yedek subay sonuçları belli oldu. 2021 Ocak, Şubat, Mart celbi yedek subay askerlik yerlerinin belli olmasının ardından asker adayları MSB sayfasına yönelerek sınıflandırma sonuçlarını öğrenmeye başladı. Yedek subay, yedek astsubay ve erbaş ile erlerin sınıflandırma sonuçları merak ediliyor. Peki, yedek subay sonuçları nasıl öğrenilir? 2021 Ocak, Şubat, Mart celbi yedek subay askerlik yerleri nereden sorgulanır? Yedek subay askerlik yerleri sorgulama ekranı üzerinden yedek subay sınıflandırma sonucunu sorgulama…

Milyonlarca asker adayı, MSB tarafından yapılacak askerlik yerleri açıklamasını bekliyordu. Millî Savunma Bakanlığı duyurdu, askerlik, bedelli askerlik ve yedek subay askerlik yerleri belli oldu. Aralık ayında alınan başvurular alınmış ve heyecanlı süreç başlamıştı. Süreç nihayet sona erdi, Millî Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamayla askerlik celp yerlerini duyurdu. 2021 şubat celbi yedek subay sonuçları sorgulama…

Yedek subay sonuçları belli oldu!

ASAL tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Ocak/Şubat/Mart 2021 Döneminde Sevke Tabi Yedek Subay, Yedek Astsubay, Erbaş/Erler İle 2021 Yılında Bedelli Askerlik Statüsünde Silahaltına Alınacak Yükümlülerin Sınıflandırma Sonuçları E-Devlet ve As.Ş.Bşk.lıklarından Açıklanmıştır.

Milli Savunma Bakanlığı Twitter üzerinden yaptığı duyuruda, askerlik yerlerinin açıklandığını duyurdu. Bu noktada yedek subay askerlik yerleri merak konusu oluyor. İşte MSB'nin yaptığı o açıklama ve askerlik celp yerleri sorgulama ekranı;

YEDEK SUBAY ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

2021 bedelli askerlik celp ve sevk duyurusu

1. 2021 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin celp ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

2. 2020 yılında bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran ve geçerli bedel miktarını ödeyen yükümlüler 2021 yılında;

a. 01, 02, 03 Nisan 2021

b. 13, 14, 15 Mayıs 2021

c. 17, 18, 19 Haziran 2021

ç. 05, 06, 07 Ağustos 2021

d. 16, 17, 18 Eylül 2021

e. 21, 22, 23 Ekim 2021

f. 25, 26, 27 Kasım 2021 celp ve sevk dönemlerinde bir aylık temel askerlik eğitimi için sevk edileceklerdir.

3. Sınıflandırma sonuçları 22 Ocak 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden yükümlülere duyurulmuştur.

4. Yükümlüler, sevk belgesinin alınabileceği tarihlerde; a. e-Devlet'ten "Kovid-19" anketini dolduracaklar,

b. Anket sonrasında yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında "Kovid-19" testlerini yaptıracaklar,

c. Test sonucunda, Kovid-19 tanısı ve şüphesi bulunmayanlar sevk belgelerini e-Devlet'ten alabilecekler,

ç. Test sonucu pozitif çıkanlar veya temaslı listesinde yer alanlar ile test sonucu tarihini takip eden 3 günlük süre içerisinde sevk evrakını almayanlar ve test sonucu (negatif olsa dahi) çıkmayan yükümlüler müteakip celp ve sevk döneminde yeniden Kovid-19 testlerini yaptırarak sevke tabi tutulacaklar,

d. Ancak; sevk tarihleri içerisinde test yaptırmasına rağmen sevk tarihinden sonraki iki gün içerisinde test sonucunun negatif olduğu tespit edilen yükümlüler askerlik şubesi başkanlıklarınca birliklerine sevk edilecekler,

e. Sevk belgesini alanlar birliğine katılıncaya kadar Kovid-19 kapsamında Devlet kurumları tarafından duyurulan tüm tedbirlere uyacaklar, asker eğlencesi, uğurlaması vb. faaliyetleri icra etmeyecekler,

f. Sağlık kuruluşlarında gerekli testleri yaptırmayanlar askere sevk edilmeyecek ve haklarında bakaya işlemi yapılacaktır, g. Kovid-19 salgını nedeniyle; bulaşma riskini ortadan kaldırmak ve teması en aza indirmek maksadıyla sevk sürecindeki tüm işlemler e-Devlet'ten yapılacak, zorunlu durumlar dışında askerlik şubelerinde işlem yapılmayacaktır.

5. 7179 sayılı Asker alma Kanunu'nun 9'uncu maddesi kapsamında 2020 yılında sevke tabi olduğu halde Kovid-19 nedeniyle ertelemeleri 2021 yılına yapılan yükümlüler, 2'nci maddeye göre belirlenen celp ve sevk dönemlerinde sevk edilecek, bunlar da 4'üncü maddede belirtilen esaslara tabi olacaktır.

6. Mülga 1111 sayılı Askerlik Kanunu'nun Geçici 55'inci maddesi kapsamındaki yükümlülerden askerliği 2021 yılına ertelenmiş olanlar, 2'nci maddeye göre belirlenen celp ve sevk dönemlerinde 21 günlük temel eğitimlerini yapmak üzere birliklerine sevk edilecek, bunlar da 4'üncü maddede belirtilen esaslara tabi olacaktır.

7. Sevke tabi olduğu celp ve sevk döneminde sevk evrakını almayanlar ile tertip edildikleri birliklerine katılmayanlar bakaya işlemine tabi tutulacaktır.

8. Tabi oldukları celp ve sevk döneminde, emsallerinin terhis tarihine kadar birliklerine katılmayanlar 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 9'uncu maddesi gereğince kapsam dışına çıkarılacak ve bu yükümlüler askerlik hizmetini erbaş ve er statüsünde yerine getireceklerdir.

9. Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.

10. Yükümlüler bu duyuru metnine https://asal.msb.gov.tr internet adresinden ve TRT teleteksten ulaşabilecektir. 11. 7179 sayılı Askeralma Kanununun 27'nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.