YDS geç başvuru ücreti ne kadar? YDS 1 geç başvuru tarihi için bugün son gün! YDS başvurusu nasıl yapılır 2021?

YDS geç başvuru ücreti günün en çok araştırılan konularından biri oldu. ÖSYM tarafından yapılacak 2021 YDS/1 başvurularını kaçıran adaylar, geç başvuru işlemlerini 16 Mart Salı günü yani bugün yapacak. Adayların yabancı dil bilgisini ölçen YDS için geri sayım başladı. YDS geç başvuru işlemleri de ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden yapılacak. YDS geç başvuru ücreti ne kadar?

YDS geç başvuru ücreti sorgulaması başladı. ÖSYM tarafından organize edilecek olan 2021-YDS/1 sınavında başvuru tarihlerini kaçıranlar, bugün geç başvuru ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayabilecek. Adaylar sınav başvurusu yapmadan önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. YDS geç başvuru ücreti ne kadar? YDS başvurusu nasıl yapılır 2021? İşte, 2021 YDS geç başvuruları hakkında bilgiler…

YDS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2021 YDS geç başvuru ekranı ÖSYM tarafından yapılacak duyurunun ardından erişime açılacak. Farklı dillerde uygulanan YDS 1 sınavı 18 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşecek. Geç başvuru ücreti 16 Mart tarihinde yatırılacak.

YDS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ

145,00 TL olan sınav ücreti, geç başvuru gününde yapılan başvurularda %50 artırımlı olarak ödenecek.

Sınava katılmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler.

Bireysel olarak internet aracılığıyla başvuru hakkı olan adaylar, başvuru süresi içinde ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemine (https://ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak başvurularını buradaki açıklamalar doğrultusunda yapacak ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru, başvuru süresinin son günü, saat 23.59’da sona erecektir.

Başvuru bilgilerini sisteme kaydeden adaylar, başvuru süresince ve başvuru süresi bittikten sonraki ilk gün 23.59’a kadar www.osym.gov.tr internet adresinde e-İŞLEMLER’de bulunan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile sınav ücretini TL olarak yatıracaklardır.



Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir. Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.