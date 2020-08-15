Türkiye’nin en önemli gitar virtüözlerinden Yavuz Çetin’in ölümü üzerinden 19 yıl geçti. Twitter’da Türkiye’nin gündemi arasına girince, hakkında merak edilenler de arttı. Yavuz Çetin kimdir? Yavuz Çetin neden öldü? Yavuz Çetin ölümü…

Yavuz Çetin, henüz 31 yaşında, Türkiye'nin en ünlü gitar virtüözleri arasında sayıldığı bir zamanda aramızdan ayrıldı. Sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girince, Yavuz Çetin hakkında araştırmalar arttı. Yavuz Çetin kimdir? Yavuz Çetin neden öldü? Yavuz Çetin ölümü…

YAVUZ ÇETİN KİMDİR, NERELİ?

1970 Samsun doğumlu Yavuz Çetin müzikle profesyonel olarak 1990 yılında Batu Mutlugil, Zafer Şanlı ve Kerim Çaplı ile birlikte kurduğu Blue Blues Band ile başladı.

1996 yılının ortalarına geldiğimizde MFÖ grubuyla çalışmaya başlayan Çetin, aynı zamanda bar müzisyenliğine de devam ediyordu. Erkeğin Olmak İstiyorum ve Erkan Oğur’un perdesiz gitar performansının da yer aldığı Dünya isimli enstrümantal şarkının da içinde olduğu ‘İlk’ albümünü 1997’de çıkardı. Peşine 2 yıl sonra ‘Satılık’ albümü geldi. Sözü, müziği ve düzenlemeleri kendisine ait olan bu albüm son albüm oldu.

Çetin, Mart 1999 tarihinde çıkmasını planladığı albümü için tüm çalışmaları bitirse de müzikseverlerle buluştuğunu göremeden hayatını kaybetti.

YAVUZ ÇETİN NEDEN ÖLDÜ?

Yoğun depresyon teşhisi konduğu için bir hafta hastanede tedavi gören müzisyen, iyileştiği gerekçesiyle taburcu edildi.

Çetin, 15 Ağustos 2001’de saat 19.00 sularında Boğaziçi Köprüsü’nden atlayarak yaşamına son verdi.