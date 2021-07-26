Milli Eğitim Bakanlığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında birinci yerleştirmenin sonuçlarını açıkladı. LGS tercih sonuçlarının ilan edilmesinin ardından eğitimlerine yatılı olarak devam edecek öğrenciler pansiyonlu okulların başvuru sürecini araştırıyor. Peki, Yatılılık başvuruları ne zaman? 2021 yatılılık başvuru tarihleri ne zaman? İşte MEB yatılılık başvuru süreci ile ilgili detaylar...

LGS tercih sonuçları açıklandı. MEB , lise tercih sonuçlarını erişime açtı. Binlerce öğrenci yerleştikleri liseleri öğreniyor. LGS tercih sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte eğitim lerini yatılı devam etmek isteyen öğrenciler 2021 yatılılık başvuruları hakkındaki detayları araştırıyor. Peki, Yatılılık başvuruları ne zaman? 2021 yatılılık başvuru tarihleri ne zaman? İşte MEB yatılılık başvuru süreci ile ilgili detaylar...

2021 YATILILIK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Örgün resmî ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden öğrenimlerine yatılı olarak devam etmek isteyenler pansiyonlu okullarda doğrudan okul müdürlüğüne, pansiyonu bulunmayan okullarda ise İl/İlçe Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarına belgeleri ile birlikte 23-26 Ağustos 2021 tarihleri arasında saat 17.00’ye kadar müracaat edecekler.

Okul Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarınca yatılı olarak öğrenci yerleştirme işlemleri 27 Ağustos 2021 tarihine kadar tamamlanarak ilan edilecek.

Pansiyonlarda kalan boş kontenjanlar İl/İlçe Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarınca 23-27 Ağustos 2021 tarihlerinde alınan öğrenci müracaatları değerlendirilerek 31 Ağustos 2021 tarihinde yatılılığa yerleştirme işlemleri tamamlanacak.

2021 YATILILIK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonucu burslu okumaya hak kazanan öğrenciler de kayıt yaptırdıkları/öğrenim gördükleri okul müdürlüğüne en geç 30 Eylül 2021 tarihi saat 17.00’ye kadar müracaat edecekler.