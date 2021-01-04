65 yaş aylığı ne kadar oldu 2021? 2021 Evde bakım parası ne kadar oldu?

TÜİK 2020 yılı ve Aralık ayına ilişkin enflasyonunu açıkladı. Açıklanan enflasyon verisiyle birlikte 2020'nin enflasyon tablosu da netleşmiş oldu. Milyonlarca memurun zam oranı da kesinleşmiş oldu. 2020 enflasyonu 14,6 oldu. Aralık ayında enflasyon yüzde 1,25 olarak gerçekleşti. Buna göre, milyonlarca memur ve emeklinin zam oranı belli oldu.
65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLDU?
Yılın ikinci yarısına ilişkin 6 aylık enflasyon verilerinin yüzde 4'ü aşan kısmı zam oranına eklendi. Memur maaş artışı, ayrıca yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine, emekli doktorların ilave ödemelerine de etki etti.
Buna göre, 65 yaş aylığı 711 lira 50 kuruştan 763 lira 86 kuruşa yükseldi.
2021 yılının Ocak ayından itibaren yaşlılık maaşı ödemeleri zamlı olarak hesaplara yatacak.
YAŞLILIK AYLIĞI NE ZAMAN YATACAK?
Yaşlılık ayları kişilerin T.C. kimlik numaralarının son hanelerine göre vatandaşlara ödenmektedir. İşte ödeme günlerİ:
Doğum tarihinin son rakamı 0 – 5 olan kişilere her ayın 5'inci günü.
Doğum tarihinin son rakamı 1 – 6 olan kişilere her ayın 6'ıncı günü.
Doğum tarihinin son rakamı 2 – 7 olan kişilere her ayın 7'inci günü.
Doğum tarihinin son rakamı 3 – 8 olan kişilere her ayın 8 inci günü.
Doğum tarihinin son rakamı 4 – 9 olan kişilere her ayın 9 uncu günü.
EVDE BAKIM PARASI NE KADAR OLDU 2021?
Evde bakım parası ise 1.544 lira 61 kuruştan 1,658 lira 19 kuruşa çıktı.