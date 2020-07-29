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Yasemin Şefkatli'den flaş 'evlilik' açıklaması

Yasemin Şefkatli'den flaş 'evlilik' açıklaması Arkadaşları ile buluşup yemek yiyen Yasemin Şefkatli, daha sonra mağazaları gezerek sezonluk ürünleri inceledi.
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