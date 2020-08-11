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Yasemin Allen 3 yıllık sevgilisinden ayrıldı

11 Ağustos 2020 Salı - 12:27 | Son Güncelleme : 11 08 2020 - 12:27

Yeni dizisi için Amerika’dan Türkiye’ye dönen Yasemin Kay Allen, 3 yıllık sevgilisi Jonny Grant ile ilişkisini bitirdi.


Yasemin Kay Allen, bu kararı Grant ile hem pandemi nedeniyle görüşemediği hem de işine konstantre olmak için aldı. “Strike Back” adlı Amerikan dizisinde iki sezon başrol oynayan, rolü bitince haziranda Londra’dan İstanbul’a dönen Yasemin Allen, ayrıldığı sevgilisiyle evde besledikleri piton yılanıyla da gündeme gelmişti.
 

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