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Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınay hayatını kaybetti

Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınay hayatını kaybetti Eski manken ve oyuncu Yaşar Alptekin'in (58) eşi Nilgün Altınay (66) yaşamını yitirdi.
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