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Yargıtay Emrah Serbes'in cezasını onadı

AA |  23 Mayıs 2019 Perşembe - 14:15 | Son Güncelleme : 23 05 2019 - 15:19

Yargıtay, trafik kazası sonucu üç kişinin ölümüne neden olan yazar Emrah Serbes'e verilen 13 yıl 4 aylık hapis cezasını onadı.


Yargıtay 12. Ceza Dairesi, trafik kazası sonucu 3  kişinin ölümüne neden olan yazar Emrah Serbes'e, "bilinçli taksirle ölüme neden  olma" suçundan verilen 13 yıl 4 aylık hapis cezasını onadı. 
 
Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nde, temyiz incelemesinin karar duruşması  yapıldı. Karar duruşmasına tarafların avukatları katıldı.
 
Mahkeme heyeti, trafik kazası sonucu 3 kişinin ölümüne neden olan  yazar Emrah Serbes'e, "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan yerel  mahkemece verilen ve istinaf mahkemesince uygun bulunan 13 yıl 4 aylık mahkumiyet  kararının temyiz istemini esastan reddederek hapis cezasını onadı.
 
Olay
 
İzmir-Aydın Otoyolu'nda 22 Eylül 2017'de, Emrah Serbes'in kullandığı  34 NT 5005 plakalı otomobil, Torbalı kavşağı yakınlarında, Ayhan Özçelik (59)  idaresindeki 34 TV 9335 plakalı otomobile arkadan çarpmıştı. Kazada sürücü  Özçelik ile 16 yaşındaki kızı Zeynep olay yerinde, eşi Nilgün Özçelik ise  kaldırıldığı hastanede 12 gün sonra yaşamını yitirmişti.
 
Kazadan sonra 34 NT 5005 plakalı otomobili kendisinin kullandığını  iddia eden Kenan Doğru tutuklanmıştı.
 
Emrah Serbes ise Torbalı Cumhuriyet Savcılığının, "sürücünün  belirlenmesi için güvenlik kamera görüntülerini istemesi" üzerine otomobili  kendisinin kullandığını itiraf ederek, 28 Eylül 2017'de teslim olmuş, ardından  tutuklanmıştı.
 
Serbes, İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada, 13 yıl 4  ay, kazadan sonra 34 NT 5005 plakalı otomobili kendisinin kullandığını söyleyen  Kenan Doğru ise 1 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
 
 İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, tarafların itirazlarını  reddederek, kararı hukuka uygun bulmuştu. Temyiz üzerine ise dosya, Yargıtay 12.  Ceza Dairesine gelmişti.
 
 

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