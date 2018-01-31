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Yardımcı doçentlik teklifi TBMM'de

AA |  31 Ocak 2018 Çarşamba - 19:13 | Son Güncelleme : 31 01 2018 - 22:39

AK Parti'li Elitaş'ın "yardımcı doçentlik" kadrosu yerine "doktor öğretim üyesi" kadrosunun ihdas edilmesine yönelik kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.


AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın, "yardımcı  doçentlik" kadrosu yerine "doktor öğretim görevlisi" kadrosunun ihdas edilmesine  yönelik kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. 
 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması  Hakkında Kanun Teklifine göre, öğretim elemanları yükseköğretim kurumlarında  görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerinden,  öğretim üyeleri ise "profesör", "doçent" ve "doktor öğretim üyesi"nden oluşacak.
 
"Doktor öğretim üyesi", doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış,  tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını  veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit  edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olan, akademik unvana  sahip kişi olarak tanımlanıyor.
 
Yönetim Kurulu oluşturulacak
 
Üniversitelerarası Kurul oluşumunda yer alan "Genelkurmay  Başkanlığının Silahlı Kuvvetlerden dört yıl için seçeceği bir profesör" ibaresi,  madde metninden çıkarılıyor.
 
Üniversitelerarası Kurul bünyesinde Yönetim Kurulu oluşturulacak.
 
Yönetim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul Başkanı ile fen ve  mühendislik, sağlık ve sosyal bilimler alanlarından üçer üye ve güzel sanatlar  alanından bir üye olmak üzere 11 üyeden oluşacak.
 
Üyeler, farklı üniversitelerde görev yapan profesör öğretim üyeleri  arasından Üniversitelerarası Kurul tarafından bir yıl için seçilecek. Süresi  dolan üye yeniden seçilebilecek. Üniversitelerarası Kurul, Yükseköğretim Kuruluna  üye seçmek dışındaki görevlerini yönetim kuruluna devredebilecek.
 
Yönetim Kurulu, ayda en az bir defa toplanacak. Yönetim Kurulu  üyelerine, Yükseköğretim Genel Kurulu üyelerine ödenen tutarda huzur hakkı  ödenecek.
 
Üniversitelerarası Kurul, doçentlik yeterlik belgesi başvurularında  ilgili bilim ve veya sanat alanında jüriler oluşturarak adayların yayın ve  çalışmalarını Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esas ve usuller  kapsamında değerlendirip, yeterli yayın ve çalışmaya sahip olan adaylara  doçentlik unvanı verecek.
 
Doktor öğretim üyesi
 
Yükseköğretim kurumlarında açık bulunan "doktor öğretim üyesi"  kadroları, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca ilan edilecek.
 
İlan edilen bu kadrolara yükseköğretim kurumlarında ilgili birimlerin  yönetim kurullarının görüşü alınarak rektör tarafından en çok dört yıl süre ile  atama yapılacak. Her atama süresi sonunda görev kendiliğinden sona erecek. Görev  süresi sona erenler yeniden atanabilecek.
 
Yükseköğretim kurumları, doktor öğretim üyesi kadrosuna atama için  Yükseköğretim Kurulunun onayını almak suretiyle bilimsel kaliteyi artırmak  amacına yönelik olarak, bilim disiplinleri arasındaki farklılıkları da göz önünde  bulundurarak, objektif ve denetlenebilir nitelikte ek koşullar belirleyebilecek.
 
Doçentlik ve atama
 
Doçentlik başvuruları üniversitelerarası Kurulca belirlenen takvime  göre yılda 2 kez yapılacak.
 
Doçentlik başvuruları için şu şartlar aranacak:
 
"Bir lisans diploması aldıktan sonra, doktora ile tıpta, diş  hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını veya  Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen  belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olmak. Yükseköğretim Kurulu  tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az elli beş puan veya  uluslararası geçerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı  dil sınavından buna denk bir puan almış olmak. Doçentlik bilim alanının belli bir  yabancı dille ilgili olması halinde ise bu sınavı başka bir yabancı dilde vermek.  Üniversitelerarası Kurulun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından her bir  bilim disiplininin özellikleri dikkate alınarak belirlenecek yeterli sayı ve  nitelikte özgün bilimsel yayın ve çalışmalar yapmak."
 
Üniversitelerarası Kurul, adayın başvurduğu bilim veya sanat dalından  beş kişilik jüri ve bu jüri için iki yedek üye tespit edecek. İlgili bilim veya  sanat dalında yeterli öğretim üyesinin bulunamaması halinde, jüri, üç üye ile  teşkil edilebilecek. Doçentlik sınav jürisinde yer alan asıl ve yedek üyeler  hazırladıkları ayrıntılı ve gerekçeli kişisel raporlarını üniversitelerarası  kurula gönderecek.
 
Üniversitelerarası kurulca yeterli yayın ve çalışmaya sahip olduğuna  karar verilen adaya doçentlik unvanı verilecek.
 
Yükseköğretim kurumları doçent kadrosuna atama için objektif ve  denetlenebilir nitelikte ek koşullar da belirleyebilecek. Bu ek koşullar arasında  sözlü sınavın yer alması halinde sınav, üniversitelerarası kurul tarafından  oluşturulacak jürilerce yapılacak.
 
Doçentlik unvanına sahip olanlar ilan edilen doçent kadrosuna  başvuracak. Başvuran adayların durumlarını incelemek üzere rektör, en az biri  üniversite dışından olmak üzere üç profesör tespit edecek. Bu profesörler her  aday için ayrı ayrı olmak üzere birer rapor yazacak, kadroya atanacak birden  fazla aday varsa tercihini bildirecek. Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü  yönetim kurulunun bu raporları göz önünde tutarak alacağı karar üzerine rektör  atamayı yapacak.
 
Öğretim üyesi, haftada asgari on saat, öğretim görevlisi ise haftada  asgari on iki saat ders verecek ancak yükseköğretim kurumlarının uygulamalı  birimlerinde görev yapacak öğretim görevlilerine ders ücreti ödenmeyecek.
 
Doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, tıpta, diş hekimliğinde,  eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını veya Yükseköğretim  Kurulunca tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olan  araştırma görevlilerine ders görevi verilebilecek.
 
Tezsiz yüksek lisans ücretleri
 
Teklifle, tezsiz yüksek lisans ücretlerinin belirlenmesi yetkisiyle  ilgili düzenlemeye gidilecek.
 
Buna göre, üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinde hukuk,  uluslararası ilişkiler, iktisat, işletme, bilgi teknolojileri ve ileri  teknolojiler ile öğretmenlik alanlarında ikinci öğretim kapsamında yürütülecek  tezsiz yüksek lisans programlarının açılması, bu programlarda fiilen ders veren  öğretim üyelerine ödenecek ek ders ve sınav ücretleri, ilgili üniversite veya  yüksek teknoloji enstitü yönetim kurulunun teklifi üzerine Yükseköğretim Kurulu  tarafından belirlenecek.
 
Lisansüstü tezler yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından gizlilik  kararı alınmadıkça, bilime katkı sağlamak amacıyla Yükseköğretim Kurulu Ulusal  Tez Merkezi tarafından elektronik ortamda erişime açılacak.
 
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Üniversitelerarası Kurula  doçentlik başvurusu yapmış olanlardan başvurusu sonuçlanmayanlar, talepleri  halinde bir yıl süre ile başvuru yaptıkları dönemdeki mevzuat hükümlerine tabi  olacaklar.
 
İlgili kanun ve mevzuatlar ile cetvellerdeki "yardımcı doçent"  ifadeleri, bu unvana ilişkin atıflar, "doktora öğretim üyesi" olarak  değiştirilecek.
 
Yükseköğretim Personel Kanunu'nda yapılacak değişiklikle, doktor  öğretim üyelerinin mali hakları düzenleniyor. Bu kapsamda yapılacak değişiklikle  doktora öğretim üyesi kadrosunda bulunanlara Devlet Memurları Kanunu'na tabi en  yüksek devlet memuru brüt aylık tutarının yüzde 175'i, her ay üniversite ödeneği  olarak ödenecek.
 
Harp okullarında ve astsubay meslek yüksek okullarında düzenleme  uyarınca atanmış öğretim üyesi bulunmayan dersler ile öğretim programlarında  ortak zorunlu ders olarak yer alan veya konu kapsamı itibarıyla öğretim  elemanında mesleki tecrübe ve ihtisas gerektiren teorik ve uygulamalı dersler  için, ilgili bilim dalında eğitim ve öğretim görmüş veya mesleki tecrübe ve  bilimsel yayınla tanınmış asker veya sivil kişiler görevlendirilebilecek.
 
Asker öğretim görevlileri ilgili kanuna göre atama veya geçici görevli  olarak, sivil öğretim görevlileri ise rektörün teklifi üzerine Milli Savunma  Bakanının onayı ile boş öğretim görevlisi kadrolarına atanabilecek veya  sözleşmeli olarak çalıştırılabilecek.
 
Harp okullarının araştırma görevlisi olarak ihtiyaç duyacağı asker  kişiler Türk Silahlı Kuvvetlerinin atanmaya ilişkin esas ve usullerine uygun  olarak, diğerleri ise Milli Savunma Bakanlığının izni ile araştırma görevlisi  kadrolarına en çok üç yıl süreyle atanacak.
 
Teklifle Üniversitelerarası Kurula 10 kadro ihdas ediliyor.

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