Gazetevatan.com » Gündem » Yapıştırıcı ve çivi kullanmadan sanat icra ediyor! ‘Çok sabır istiyor’
Yapıştırıcı ve çivi kullanmadan sanat icra ediyor! ‘Çok sabır istiyor’
Japonlardan görüp yaptı, çok sabır istiyor. Hiç yapıştırıcı ve çivi kullanmıyor, ağaç parçalarını birbirine geçirerek sanat eseri yapıyor. Düzce'de asırlık kumiko sanatını icra eden öğretmen Hikmet Amuca'nın elinden çıkan ürünler büyük beğeni topluyor.
Mesleki Eğitim Merkezi'nde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak görev yapan 55 yaşındaki Hikmet Amuca, küçük yaşlardan beri hobi olarak ahşap oymacılığıyla ilgilendi.