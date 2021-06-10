Vergi cezaları, sigorta primleri, KYK borçlarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili kanun Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Borçlular için yeni bir yapılandırma olanağı sağlayan yasa, Meclis'te kabul edildi, ardından da Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Koronavirüs cezaları kapsam dışı bırakıldı. Peki, yapılandırma başvurusu ne zaman başlıyor, nasıl yapılır? KYK, SGK ve vergi yapılandırma başvuru süresi…

Vergi cezaları, SGK prim borçları, KYK borçları, gümrük cezaları yeniden yapılandırılabilecek. Belediyelerin su alacakları, emlak ve çevre vergisi, motorlu taşıt vergileri, otoyol ve köprü cezaları da bu kapsama alınırken, koronavirüsle mücadele kapsamında kesilen idari para cezaları ise yapılandırma dışında tutulacak. 30 Nisan tarihinden önceki kesinleşmiş borçların yapılandırılmasında yarayacak olan yasaya göre, başvurular 31 Ağustos'a kadar yapılabilecek. İlk taksit ödemeleri ise eylül sonuna kadar yapılacak.

YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Vergi borcu yapılandırması için 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvuru yapılması gerekiyor. Vergi borcu yapılandırma işlemleri sonrası ödemeleri de kredi kartıyla veya havale ile yapmak mümkün. Yapılandırılacak borcun taksitle ödenmek istenmesi halinde 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödenebilecek. İlk taksidin 30 Eylül 2021 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı borçlar için ise ilk taksit 31 Ekim 2021 tarihinde ödenecek. Matrah ve vergi artırımı üzerine hesaplanan vergiler, ikişer aylık dönemler halinde azami 6 eşit taksitte ödenecek. Yapılandırılacak borcun taksitle ödenmek istenmesi halinde borçlular, başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih edecek. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamayacak. İşletmelerin bilançolarında bulunan gayrimenkuller ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler için yeniden değerlendirme imkanı sağlanarak, bu kıymetler bilançolarda güncel değerleriyle yer alacak.

YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vatandaşlar yapılandırma işlemlerini Gelirler İdaresi Başkanlığı’nın ‘ivd.gib.gov.tr’ adresi üzerinden yapabilecek. Online yapılan başvurularda e-Devlet ile giriş seçeneğine tıklayarak ve e-Devlet bilgilerinizle giriş yapın ve talimatları izleyin.

Vergi dairesine ‘turkiye.gov.tr’den de erişilebileceğiniz gibi vergi dairelerine giderek şahsen başvuru da yapılabileceksiniz. Ödemeler kredi kartıyla veya havale ile yapılabiliyor.

YAPILANDIRMA KAPSAMINA ALINAN BORÇLAR

Vergi Usul Kanunu kapsamına giren ve beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları,

2021 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksidi hariç tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,

Yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları, idari para cezaları,

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında tahsil dairesine takip için intikal etmiş olan asli ve fer'i amme alacakları; işletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan ya da kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanı,

Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları, SGK'ye bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen ve belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş alacaklar,

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan, 2021 yılı nisan ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

2021 yılı nisan ayı ve önceki aylara ilişkin isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

Özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

İşlenen fiillere ilişkin olup ilgili kanunları uyarınca uygulanan idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

İlgili kanunları gereğince takip edilen 2021 yılı nisan ayı ve önceki aylara ilişkin damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları,

İl özel idarelerinin 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve vadesi 30 Nisan 2021 dahil bu tarihten önce olduğu halde düzenlemenin yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan asli ve fer'i amme alacakları.