Yangın topu nedir? Yangın söndürme topu nasıl kullanılır, etki alanı nedir?

Yangın topu nedir? sorusu Türkiye’de meydana gelen yangınlarla mücadele kullanılınca vatandaşlar yangın topu hakkında araştırma yapamaya başladı. Peki, yangın söndürme topu nasıl kullanılır, etki alanı nedir?
YANGIN TOPU NEDİR, NASIL KULLANILIR?
Yangın topu küçük yangınlara hızlı müdahale edebilmek için geliştirilmiş basınçsız bir strafor kaptır. Yangın Söndürme Topu Taşınabilir ve yangın içinde bulunursa, yangın alevinin değmesiyle otomatik patlayarak yangına müdahale eder.
Yangınlara karşı etkili bir kullanım olarak sunulan yangın topu, alevle temas ettiği zaman 3 ile 5 saniye arasında patlar. Açık alanda tek başına, yaklaşık 3 metre küplük alanda çıkabilecek yangınları söndürebilir.