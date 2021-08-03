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Yangın topu nedir? Yangın söndürme topu nasıl kullanılır, etki alanı nedir?

03 Ağustos 2021 Salı - 9:18 | Son Güncelleme : 03 08 2021 - 9:18

Yangınlar devam ederken, çözüm yolları da üretiliyor. Ülkemizde çıkan yangınlara çözüm olarak sunulan araçlardan biri de yangın topu oldu. Yangına müdahalede kullanılan yangın topu hakkındaki araştırmalar da buna bağlı olarak arttı. Peki, yangın topu nedir? Yangın topu nasıl, nerelerde kullanılır? Yangın söndürme topu hakkında merak edilenler...


Yangın topu nedir? sorusu Türkiye’de meydana gelen yangınlarla mücadele kullanılınca vatandaşlar yangın topu hakkında araştırma yapamaya başladı. Peki, yangın söndürme topu nasıl kullanılır, etki alanı nedir?

YANGIN TOPU NEDİR, NASIL KULLANILIR?

Yangın topu küçük yangınlara hızlı müdahale edebilmek için geliştirilmiş basınçsız bir strafor kaptır. Yangın Söndürme Topu Taşınabilir ve yangın içinde bulunursa, yangın alevinin değmesiyle otomatik patlayarak yangına müdahale eder.

Yangınlara karşı etkili bir kullanım olarak sunulan yangın topu, alevle temas ettiği zaman 3 ile 5 saniye arasında patlar. Açık alanda tek başına, yaklaşık 3 metre küplük alanda çıkabilecek yangınları söndürebilir.

 

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