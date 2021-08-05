Türkiye yangınlarla mücadelesini sürdürürken, yangını söndürmeye yönelik çeşitli çözüm yolları da gündeme geliyor. Yangın topu da Türkiye’deki yangınlara karşı alınan önlemlerden biri oldu. Yangın söndürmek için kullanılan ekipman arasında oldukça önemli olan yangın söndürme toplarının internet üzerinden satış fiyatlarında yüzde 130'a varan artış gözlemlendi. Bakanlık inceleme başlatıldığını duyurdu. Söz konusu haberlerin ardından yangın söndürme topu nedir, yangın söndürme topu fiyatı nedir?

Türkiye etkin olan yangınlarla mücadelesini sürdürüyor. Karadan ve havadan müdahaleler 7. gününde de devam ederken yangınlar kontrol altına alınmaya çalışılırken ihtiyaç duyulan malzemelerden biri olan yangın söndürme topunda fahiş fiyatlar vicdanları sızlattı. Yangın söndürme toplarına yangınlardan dolayı talepler artınca, fırsatçılar harekete geçti. Peki, Yangın söndürme topu nedir? Yangın söndürme topunun içinde ne var, nasıl kullanılır? Yangın söndürme fiyatları arttı!

YANGIN TOPU NEDİR, NASIL KULLANILIR, İÇERİĞİ?

Yangın topu küçük yangınlara hızlı müdahale edebilmek için geliştirilmiş basınçsız bir strafor kaptır. Yangın Söndürme Topu Taşınabilir ve yangın içinde bulunursa, yangın alevinin değmesiyle otomatik patlayarak yangına müdahale eder.

Yangınlara karşı etkili bir kullanım olarak sunulan yangın topu, alevle temas ettiği zaman 3 ile 5 saniye arasında patlar. Açık alanda tek başına, yaklaşık 3 metre küplük alanda çıkabilecek yangınları söndürebilir.

YANGIN SÖNDÜRME TOPU FİYATI YÜZDE 130'A VARDI

1 ay öncesine kadar tanesi 170 ile 200 lira arasında satılan yangın söndürme topları şu anda online alışveriş sitelerinde 500 lira kadar satılıyor.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda "Yangın söndürme ekipmanlarında (Yangın söndürme topu, yangın tüpü, yangın söndürme kıyafetleri gibi..) fahiş fiyat artışları yapıldığına ilişkin iddialar Bakanlığımızca incelemeye alınmıştır."

"Ülkemizin yangınlarla mücadele ettiği bu dönemde, çalışmaları sekteye uğratacak olan her türlü suistimal cezasız kalmayacaktır ve fırsatçılar cezalandırılacaktır. Bu çerçevede Bakanlığımız Ticaret İl Müdürlükleri tarafından gerekli denetimlere başlanmıştır." dedi.