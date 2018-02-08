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Yakalandılar! Önce kandırdılar sonra zorla...

AA |  08 Şubat 2018 Perşembe - 19:51 | Son Güncelleme : 08 02 2018 - 20:59

Ankara Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda, yurt dışından getirdikleri kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı öne sürülen 8 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği  ekipleri şubat ayında başlattıkları teknik ve fiziki takip çalışmaları  kapsamında, yurt dışından getirdikleri kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı  belirlenen kişileri takibe aldı.
 
Ekipler, aralarında Ukrayna, Kırgızistan, Türkmenistan ve Moldova  vatandaşlarının bulunduğu 6 kadını evlenme ve iş vaadiyle kandırarak, Türkiye'de  fuhşa sürükleyen 8 kişinin bulunduğu adrese 6 Şubat'ta operasyon düzenledi.
 
Operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin,  uçak biletlerini temin ederek getirdikleri yabancı uyruklu kadınlarla önce  sevgili oldukları, kiraladıkları evlerde barındırdıkları kadınları daha sonra  çeşitli otel ve ikametlere fuhuş amaçlı gönderdikleri tespit edildi.
 
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
 
Öte yandan, gözaltına alınanlardan Kadir D'nin daha önceden "fuhşa  teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçundan 5 sabıka dosyasının bulunduğu  kaydedildi.
 
  

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