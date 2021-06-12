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Yağmur Sarıoğlu'nun yeni oyuncağı dikkat çekti!
Uzun yıllar Galatasaray forması giyen eski futbolcu Sabri Sarıoğlu’nun hız tutkunu pilot eşi Yağmur Sarıoğlu önceki gün Bebek’te objektiflere yansıdı. Sahibi oldukları gözlük mağazasında denetleme yapan üç çocuk annesi Sarıoğlu'nun yeni motosikleti dikkatlerden kaçmadı.
İlk çocuğu Sarp'ı 2011 yılında dünyaya getiren Yağmur Sarıoğlu, geçtiğimiz aylarda üçüncü çocuğu Sarp'ı kucağına almıştı. Adrenalin ve hızı çok seven üç çocuk annesi, önceki gün Bebek'te görüntülendi.