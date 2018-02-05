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Yabancıların TL varlıklara ilgisi son 5 yılın en yükseğinde

AA |  05 Şubat 2018 Pazartesi - 12:13 | Son Güncelleme : 05 02 2018 - 12:13

Türkiye'nin 2018 yılına ilişkin pozitif beklentilerinin güçlenmesiyle yurt dışında yerleşik kişilerin Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) ve hisse senedi tarafında 52 haftalık kümülatif alımları 12 milyar dolara yaklaşarak 2013'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı.


Türkiye'nin güçlü büyümesi ve açıklanan öncü göstergelerin 2018'in  görünümüne ilişkin pozitif beklentileri güçlendirmesi, yurt dışı yerleşiklerin TL  varlıklarına ilgisini artırırken, buna bağlı olarak döviz kurlarının düşüş  tahminlerinin de daha yüksek sesle dillendirilmesini sağlıyor.

AA muhabirinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerinden  derlediği bilgilere göre, yurt dışı yerleşiklerin Devlet İç Borçlanma Senetleri  (DİBS) ve hisse senedi tarafında 52 haftalık kümülatif alımları 11,8 milyar  dolara ulaşarak 2013 yılından bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

52 haftalık kümülatif işlemlere göre DİBS'te 9 milyar dolar ve hisse  senedinde 2,8 milyar dolarlık net alım gerçekleştiren yurt dışı yerleşik  kişilerin, Türkiye'nin yüzde 6-7 arasında büyümesinin beklendiği 2017'nin  ardından ekonomi güveni, tüketici güveni, öncü imalat ve ihracat gibi verilerin  pozitif görünüme işaret etmesini fiyatladıklarını gösteriyor.

TL varlıkları üzerinde en önemli baskı unsuru olan enflasyonun,  küresel piyasalarda devam eden risk iştahı ve TCMB'nin sıkı duruşunu devam  ettirmesinin etkisiyle yıllık bazda düşüşe geçeceği beklentilerinin artması,  gerek yurt içi gerekse yurt dışında yerleşik yatırımcıların bu varlıklara  yönelmesini sağladı. Bugün açıklanan verilere göre, yüzde 1,02 ile son 6 yılın en  düşük ocak ayı artışına işaret eden enflasyon, yıllık bazda da yüzde 11,92'den  yüzde 10,35'e geriledi.

Son 2 haftada açıklanan ocak ayına ilişkin makroekonomik veriler,  2017'deki pozitif havanın bu yılın ilk çeyreğine taşınacağına da işaret ediyor.

Tüketici Güven Endeksi, ocakta geçen yılın aralık ayına göre yüzde  11,1 artış gösterirken, Reel Kesim Güven Endeksi de önceki aya göre 5 puan  artarak 108,3 seviyesine çıktı. Ekonomi Güven Endeksi ise aylık yüzde 10 artarak  95,3'ten 104,9'a ulaştı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre,  ihracat, ocakta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,3 artarak 12,2 milyar  dolar oldu. Son açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi’nin ocakta  son 7 yılın en güçlü genişlemesini yaparak 55,7'ye çıkması da "Türkiye'de  büyümenin sanayi ve üretim ağırlıklı bir vitese geçiş yaptığına işaret ettiği"  şeklinde değerlendirildi.

"Senkronize büyüme risk iştahını canlı tutuyor"

Ziraat Bankası Ekonomisti Bora Tamer Yılmaz, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, dünya ekonomisindeki büyümenin 7 kıtadaki ülkelere yayılarak  "senkronize" hale gelmesiyle risk iştahının canlı seyrettiğini, risk iştahındaki  canlılıkla sermayenin kendisine getiri sağlayacak alternatifler aradığını ve  gelişmiş ülkelerden gelişen ülkelere doğru aktığını söyledi.

Yılmaz, bu sermaye akımı ile Türkiye'nin; kur oynaklığının azalması,  TL varlık fiyatlarındaki artış ve kaynak ihtiyacının karşılanması noktasında  faydalanacağını, buna paralel TL'de istikrarın pekişmesinin beklenebileceğini  kaydetti.

Küresel ekonominin 2008 krizinin izlerini artık sildiğini belirten  Yılmaz, Çin ekonomisinin 2010 yılından sonra ilk defa büyümesini hızlandırmayı  başardığını, Avrupa ekonomilerinin ise potansiyellerinin üzerine çıktığını  söyledi.

Dış ticaretin, geçen yılla birlikte küresel iktisadi faaliyet için  dinamo işlevindeki bir güç kaynağına döndüğüne dikkati çeken Yılmaz, "Yeni yıla  imalat sanayisi, hizmet sektörüne göre ivmeli girdi. Avrupa’daki dinamizm, kendi  değer zincirindeki ülkelere itiş gücü kazandırmakta. Buna paralel Türkiye de  ocakta ihracatı yıllık bazda yüzde 16,3 artırarak 12 milyar dolar seviyesine  çıkardı. Asya’dan gelen ihracat verileri de küresel faaliyetteki canlılığı teyit  etmekte. Önümüzdeki 6 aylık süreçte küresel ticaret için aldığımız sinyaller yeni  ihracat rekorlarıyla karşılaşabileceğimizi gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, ticaretteki artışın kurulu kapasiteleri zorlamaya başladığını,  dünya genelinde yeni yatırım ihtiyacının ortaya çıktığını, hem Türkiye’de hem de  yurt dışı ülkelerde demirbaş ile makine teçhizat talebinin arttığını belirtti.

Küresel ticaret ve iktisadi faaliyetteki canlılığın bu yıl yeni bir  yatırım hamlesini de beraberinde getirebileceğini ifade eden Yılmaz, gelişmiş  ülke merkez bankalarının ekonomiyi destekleyici duruşlarını sürdürdüklerini, buna  bağlı olarak finansman koşullarındaki uygunluğun müteşebbisler için cazip  fırsatlar sunduğunu kaydetti.

Uluslararası topluma saygılı, uluslararası hukuk kuralları içerisinde  yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nın belirsizlikleri ve beraberinde piyasalarda  oynaklığı azalttığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yılbaşındaki enflasyon farkına bağlı ücret ayarlamaları hanehalkına  moral kaynağıydı. Buna istinaden tüketici güveninde artış başladı. Geçmiş  tecrübelerimiz, bize milli birlik ve beraberlik dönemlerinde halkın kenetlenerek  tüketici güvenini yukarı taşıdıkları yönünde. 15 Temmuz başarısız darbe  girişiminin ardından tüketici güveninde kayda değer artışla karşılaşmıştık. Bu  sefer de benzer bir görünümün belireceğini, Zeytin Dalı Harekatı başarıyla  hedeflerine ulaştıkça güven endekslerinin yeni yükselişler kaydedeceğini  düşünüyoruz."

"Faizler üzerindeki baskı hafifleyecek"

DenizBank Yatırım Grubu Stratejisti Orkun Gödek de 2017'nin tamamına  hakim olan "küresel risk algısındaki olumlu hava ve fon akımlarının hızlanması"  temasından Türkiye'nin de müspet yönde yararlanmayı başardığını kaydetti.

Büyümedeki ivmelenme ve 2016’dan devralınan varlık fiyatlamalarındaki  ucuzlamanın, yabancı yatırımcıların TL cinsinden değerlenen varlıklara olan  ilgisini arttırdığını belirten Gödek, "2017’nin tamamında 10 milyar doların hafif  üzerinde giriş yapan yurt dışı yerleşik portföy akımı, 2018’in ilk ayında da  ivmelenmesini korudu." dedi.

Gödek, hemen hemen tüm kıtalara yayılan ekonomik toparlanmanın  yarattığı iyimserliğin, küresel ticaretin 2018’de de toparlanmaya devam edeceğine  dair değerlendirmelerle birleştiğinde fon akımlarının 2018’de de devam etmesinin  beklendiğini kaydetti.

Yılın ilk ayında TL varlıklara 1,1 milyar dolar düzeyinde portföy  akımı gerçekleştiğini bildiren Gödek, "TCMB yönlendirmesi ve beklentilerimize  paralel enflasyonun baz etkisi kaynaklı geri çekilecek olması, Hazine'nin şubat  sonrasında yaz dönemine dek azalacak olan borçlanma ihtiyacı ile birleştiğinde  faizler üzerindeki baskının hafifleyeceğini düşünüyoruz." dedi.

Gödek, gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikalarındaki  normalleşme çabalarına rağmen küresel iyimserliğin yarattığı "ucuz dolar"  yaklaşımından TL'nin hala tam anlamıyla yararlanamadığını ifade ederek, 12  Aralık’tan bu yana, Türkiye ile birlikte değerlendirilen ülke para birimlerinin  dolar karşısındaki değerlenmesinin yüzde 4-14 bandında gerçekleştiğini, TL  performansının ise yüzde 2’lerde sınırlı kaldığına dikkati çekti.

TL’de, emsalleri ile karşılaştırıldığında en az yüzde 5-6 iskontodan  bahsetmenin mümkün olduğunu kaydeden Gödek, "Borsada görülen eğilim genel olarak  dış varlıklara paralel seyrederken, faiz ve kurdaki yaklaşım ise sınırlı düzeyde  kalarak kısa vadeli risk başlıklarına tepki gösterdi. Zaman içerisinde dış  koşulların da izin vermesi halinde normalleşmenin bu kalemlere de yansımasını  bekliyoruz." diye konuştu.

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