Volvo üretim kapasitesini 3 katına çıkarıyor!

Kapasite artırımı, Volvo Cars’ın 2020 yılı satış sonuçlarıyla birlikte açıklandı. Şirketin Recharge ürün ailesine yönelik tüketici talebinde ciddi bir artış kaydedildi. Recharge ürün ailesine ait otomobillerin markanın toplam satışlardaki yüzdesi 2019 yılına kıyasla 2020 yılında iki katından fazla arttı. Gent fabrikasındaki elektrikli otomobil üretim kapasitesi 2022 yılına kadar bugüne oranla üç kattan fazla artacak ve fabrikanın toplam üretim kapasitesinin yaklaşık yüzde 60'ına ulaşacak.Volvo Cars 2025 yılına kadar global satışlarının yüzde 50’sinin tamamen elektrikli ve geri kalanın ise hibrit otomobillerden oluşmasını hedefliyor.Gent, global üretim ağında tamamen elektrikli otomobil üretmeye başlayan ilk tesis olsa da Volvo Cars, dünyanın farklı noktalarında bulunan diğer tesislerinde de elektrikli otomobil üretim kapasitesini de artırmayı planlıyor.