VGM personel alımı 2021: VGM KPSS şartsız 23 temizlik personeli, KPSS şartlı 81 güvenlik görevlisi alımı yapacak! İşte şartlar

Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesine en az ilköğretim mezunlarından temizlik görevlisi, en az ön lisans mezunlarından ise güvenlik görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğüne bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 81 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi ile 23 sürekli işçi alınacak. VGM personel alımı 2021…

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi alacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından bugün Resmi Gazete'de bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda koruma ve güvenlik görevlisi kadrosunda istihdam etmek üzere 81 kamu personeli, temizlik personeli kadrosunda istihdam etmek üzere 23 personel alımı yapılacağına yer verildi. 81 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisinin 56'sı erkek, 25'i kadın olacak. Adaylarda, ÖSYM tarafından 2020'de yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 puan türünden 70 ve üzeri puan alma şartı aranacak. Üniversitelerin en az 2 yıllık ön lisans bölümünden mezun olması gereken adayların 30 yaşını da doldurmamış olması gerekecek. Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olma şartı yerine getirilecek. Başvuru yapacak erkek adayların 175 santim, kadınların ise 165 santimden kısa olmaması gerekecek. Başvurular, 22 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 2 Nisan Cuma günü saat 18.00'de sona erecek. Adaylar müracaatlarını Genel Müdürlüğün internet sitesinde (www.vgm.gov.tr) yayınlanacak başvuru formunu doldurarak elektronik ortamda yapacak.

VGM GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğüne bağlı birimlerde çalıştırılmak üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla da sürekli işçi kadrosuna 23 temizlik görevlisi alınacak.

"Genel Müdürlüğümüz İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğüne bağlı birimlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” kapsamında “Koruma ve Güvenlik Görevlisi” pozisyonunda toplam 81 sözleşmeli personel alınacaktır" ifadeleri ile yayımlanan duyuruda detaylar şu şekilde verildi:

VGM GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

İlanın başvuru koşulları şu şekilde:

1) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2) ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.

3) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan diğer şartları taşımak ve bu madde gereğince güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

4) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5) Herhangi bir sözleşmeli pozisyonda görev yapmakta iken, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin feshi tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

6) Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, istihdam işlemleri yapılmış ise işlemleri iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

ÖZEL ŞARTLAR

1) Üniversitelerin en az iki yıllık ön lisans bölümünden mezun olmak,

2) 01.01.2021 tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını bitirmemiş olmak, (01.01.1991 ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.)

3) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, (Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edeceklerinde belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)

4) Erkeklerde 175 cm, kadınlarda 165 cm’den kısa boylu olmamak, (Asıl listede yer alan adaylardan bir sağlık kuruluşundan alınan boy-kilo gösterir belge istenecektir.)

5) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 20’den fazla veya az olmamak, (Örneğin;175 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 75+20=95’ten fazla, 75-20=55’ten az olmaması gerekmektedir.)

6) Görevini yapmaya engel olabilecek sağlık problemi bulunmaması ile gece ve gündüz, iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

VGM GÜVENLİK GÖREVLSİ BAŞVURUSU

İlana başvurular 22 Mart ile 2 Nisan 2021 tarihleri arasında alınacak. Başvurular internet üzerinden alınacak. Başvuru formu yayımlandığında haberimizde olacak.

VGM TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI

23 temizlik görevlisi alımında ise başvuru şartları

- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

- İlan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak,

- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

- Kamu kurum ve kuruluşların özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak,

- Erkek adayların askerlik ile ilişiği olmamak (fiilen yapmış, muaf veya tecilli olmak).

- Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak, kamu haklarından mahrum olmamak,

- Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak,

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak,

- İşe alınacak işçilerin deneme süresi iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akitleri bildirim süresine gerek olmaksızın tazminatsız feshedilecektir.

- Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, istihdam işlemleri yapılmış ise işlemleri iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

- En az ilköğretim en fazla ön lisans mezunu olmak,

- İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak,

- İlk başvuru tarihinden önce İstanbul ilinde ikamet ediyor olmak.

VGM TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURU

İlana başvurular İŞKUR'dan 22 Mart günü başlayacak. Başvuru ekranı açıldığında haberimizde olacak.