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Venüs'te yaşam izi olabilir iddiası! Venüs'te hayat var mı?

AA |  14 Eylül 2020 Pazartesi - 20:33 | Son Güncelleme : 14 09 2020 - 20:33

Venüs'ün etrafını çeviren bulutlarda canlı mikroorganizmalar olabileceği öne sürüldü.


İngiltere'de Cardiff Üniversitesinden Prof. Jane Greaves  liderliğindeki uluslararası bir gök bilimci ekibi, Venüs'ün atmosferinde  oksijensiz ortamlarda yaşayan mikroplar tarafından üretilen fosfin gazı keşfetti.
 
Hidrojen ve fosfor atomlarından oluşan fosfin molekülleri, ilk olarak  Hawaii'deki James Clerk Maxwell Teleskopu'yla (JCMT) tespit edildi.
 
Fosfinin varlığının Şili'deki Büyük Milimetre Teleskopu tarafından  doğrulanmasının ardından, uluslararası gök bilimciler ekibi, bunun nereden gelmiş  olabileceğini anlamak için bir dizi çalışma yaptı.
 
Çalışmalarda gök taşları, yıldırımlar ve değişik kimyasal reaksiyonlar  gibi biyolojik olmayan olasılıklar değerlendirildi.
 
Çalışmaların sonunda gezegenin atmosferinde tespit edilen fosfin için  yaşamın varlığı dışında bir açıklama olmadığı sonucuna varıldı.
 
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) Dr. William Bains'in  fosfin üretmenin doğal yolları üzerine yaptığı çalışmada, Venüs'ün atmosferinde  tespit edilen miktarı üretmenin mikroorganizmalar dışında başka bir yolu olmadığı  belirtildi.
 
Nature Astronomy dergisinde yayımlanan araştırmayı yöneten Prof.  Greaves, "Bulutların organizmalarla dolu olması gibi uç senaryoları  eleyebileceğimizi sanıyordum ancak Venüs'ün yörüngesinde fosfin olduğuna dair ilk  ipuçlarını aldığımızda bu bizim için bir şok oldu." dedi.
 
İngiltere Kraliyet Astronomi Cemiyeti Başkanı Prof. Emma Bunce, ekibi,  çalışmalarından dolayı tebrik ederek, "Dünya'nın ötesinde yaşam olup olmadığı  bilimde önemli bir soru. Prof. Jane Greaves ve ekibinin keşfi, bu arayışta ileri  doğru atılmış önemli bir adım." dedi. Bunce, daha fazla çalışma yapılması  çağrısında bulundu.
 
Dünya'da fosfin, penguenler gibi hayvanların bağırsaklarında veya  bataklıklar gibi oksijenin az olduğu ortamlarda yaşayan bakteriler tarafından  üretiliyor.
 
Atmosferin yüzde 96'sı karbondioksitten oluşan Venüs'ün yüzey  sıcaklığı 400 dereceği geçiyor. Bu nedenle Venüs'ün yaşama en elverişsiz  gezegenlerden biri olduğu değerlendiriliyordu.
 

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