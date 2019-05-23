Venezuela'ya 100 bin dolarlık ilaç sevkiyatı yapılacak

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "İlk etapta Venezuela'ya Panama üzerinden 100 bin dolarlık ilaç sevkiyatı yapacağız. Şu an arkadaşlar bunun tedarik edilmesi için çalışıyorlar. Dolayısıyla en kısa zamanda bu sevkiyat yapılacak." dedi.

