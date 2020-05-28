Van TOKİ kura sonuçları – Van Erciş TOKİ isim listesi belli mi? Van Erciş TOKİ kura çekimi nasıl izlenir?

Van TOKİ kura sonuçları 2020 merak ediliyor. Van Erciş kura çekimi uzun bir sürenin ardından verilen TOKİ kuraları ardından bugün yapılacak. 100 bin sosyal konut projesi kapsamında Van Erciş TOKİ kuraları bugün saat 10.00’da başlıyor. 2+1 280, 3+1 120 konutun hak sahibi olarak belirlenecek Van Erciş kura çekimi internet üzerinden TOKİ’nin sosyal medya hesapları üzerinden canlı izlenecek. Peki, Van Erciş TOKİ isim listesi nasıl sorgulanır? Van Erciş TOKİ kura sonuçları nereden öğrenilecek?

Van TOKİ kuraları TOKİ 100 bin sosyal konuş projesinde başvurusu kabul edilenler tarafından merak ediliyor. Van Erciş TOKİ kura çekimi corona virüsü nedeniyle verilen aranın ardından sabırsızlıkla bekleniyordu. Erciş TOKİ kura çekilişi bugün saat 10.00’da çekilerek, 2+1 280, 3+1 120 konutun hak sahibi belirlenecek. Van Erciş TOKİ kuraları internet üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Peki, Van TOKİ kura sonuçları 2020 nasıl öğrenilir? Van Erciş TOKİ kura çekimi sonuçları nereden sorgulanır? İşte Van TOKİ kura sonuçları…

VAN TOKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 2020 İZLEME LİNKİ

100 bin sosyal konut projesi kapsamında Van Erciş kuraları bugün saat 10.00’da başlıyor. Kura çekimi TOKİ'nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanacak. 28 Mayıs Perşembe günü saat 10.00'da başlayacak olan TOKİ kura çekilişi canlı yayın sonraki sayfa üzerinden izlenebilecek. TOKİ kura sonuçları da kura çekilişi işleminin tamamlanmasının ardından E-Devlet sistemi üzerinden öğrenilebilecek.

VAN ERCİŞ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

VAN ERCİŞ TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Erciş TOKİ konut projesi için olacak kura çekiliş işlemleri; 2+1 280, 3+1 120 konut için başvuruda bulunmuş vatandaşlar için hak sahipleri belirlenecek. Kura çekilişi sonuçları aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.

ERCİŞ TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA