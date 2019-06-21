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Van'da terör operasyonu

AA |  21 Haziran 2019 Cuma - 10:48 | Son Güncelleme : 21 06 2019 - 10:56

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.


Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik  operasyonda çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. 
 
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tahıl Mahallesi kırsalında terör  örgütü PKK/KCK'nın barınma alanlarına yönelik 20 Haziran'da "Şehit Güvenlik  Korucusu Halil Gezgin Operasyonu" düzenlendi.
 
 
Operasyonda araziye gömülü 3 sırt çantası, 2 telsiz, 3 yelek, 7  battaniye, 4 güneş paneli, 12 jelikan bidon, mat, ocak, 200 kilogram küp  şeker, 120 kilogram kuru fasulye, 49 kilogram tuz, 10 kilogram tahin-pekmez,  kıyafet, 2 uyku tulumu, 47 kilogram çay, 6 kilogram helva, 5 kilogram zeytin, 60  litre ayçicek yağı, 60 litre silah yağı, 7 çakmak gazı, 4 kilogram ikramlık  şeker, ayakkabı, 11 karton sigara, çamaşır ipi, 20 kilogram makarna, 18 kilogram  salça, 4 kilogram reçel, 17 kilogram peynir, toz deterjan, 11 strafor, 20 litre  mazot, çanta ve kadın montu ele geçirildi.

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