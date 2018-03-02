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Van'da korkutan deprem!

02 Mart 2018 Cuma - 19:36 | Son Güncelleme : 02 03 2018 - 19:36

Kandilli'den yapılan açıklamaya göre, Van'da 3,4 şiddetinde deprem meydana geldi.


Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Van'da 3,4 şiddetinde deprem meydana geldiğini bildirdi.
 

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