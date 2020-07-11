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Vali açıkladı! O ilde vaka sayısı 9 kat arttı...

11 Temmuz 2020 Cumartesi - 11:33 | Son Güncelleme : 11 07 2020 - 11:33

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, "Şehrimizde vaka sayısını geçtiğimiz haftalarda 8 kişiye kadar düşürmüştük. Ancak bugün itibarıyla ilimizdeki vaka sayısı 71’e yükseldi" dedi.


Vali Ömer Seymenoğlu, Isparta’da Covid-19 pandemisiyle ilk günden bu yana bütün kamu kurum kuruluşları ve STK’larla işbirliği içinde çalışma yaptıklarını söyledi.
 
Vali Seymenoğlu, süreci ekonomik, fiziksel ve sağlık yönünden en az kayıpla atlatmak için çalışma yaptıklarını belirtti.
 
VAKA SAYISI 71'E YÜKSELDİ
 
Vali Seymenoğlu, "Şu anda durumumuz iyi ancak bu bizi rehavete sokmasın. Şehrimizde vaka sayısını geçtiğimiz haftalarda 8 kişiye kadar düşürmüştük ancak bugün itibarıyla ilimizdeki vaka sayısı 71’e yükseldi. Ekonomi ve tarımı diri tutmalıyız diye konuştu. Vali Seymenoğlu, kontrollü bir şekilde hayatın devam edeceğini belirterek, mutlaka alınan kararlara uyulmasını istedi.
 

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