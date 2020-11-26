Vaka sayılarından sonra merak ediliyor! Hafta içi sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma kısıtlaması önerisi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gerçekleştirilen Bilim Kurulu Toplantısı yaptığı açıklamada semptomları hafif olan hastalarla birlikte son 24 saatte 28 bin 351 yeni vaka sayısı olduğunu belirtmesi üzerine, sokağa çıkma kısıtlaması yeniden gündeme geldi. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu da yasakların hafta sonu ve hafta içini kapsayacak şekilde genişlemesi gerektiğini savundu.

Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hızla yayılmaya devam ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıkladığı tüm Türkiye’de şok etkisi yarattı. Açık test politikasına geçildiğini söyleyen Bakan Koca, son 24 saatte semptom gösteren ya da göstermeyen test sonucu pozitif çıkan kişi sayısının toplam 28 bin 351 olduğunu duyurdu. Bakan Koca'nın açıklamalarının ardından hafta sonu belirli saatlerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının genişleyip genişletilmeyeceği, hafta içini de kapsayıp kapsamayacağı merak konusu oldu. Koca, bu değerlendirme için gelecek haftayı işaret ederken, Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'ndan salgını durdurabilmek için dikkat çeken öneriler geldi.

'CUMA 22.00'DEN PAZARTESİ 05.00'E KADAR YASAK OLSUN'

Hürriyet Gazetesi'nin bugün birinci sayfasında yer verilen habere göre Müftüoğlu, sokağa çıkma yasaklarının cuma akşam 22.00'de başlayıp pazartesi sabah 05.00'e kadar aralıksız olacak şekilde en az 4 hafta uygulanması gerektiğini belirtti.

'HAFTA İÇİ DE 22.00'DAN SONRA YASAK OLMALI'

Müftoğlu ayrıca, hafta içleri de her gün akşam 22.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı konulması gerektiğini savundu.

Öte yandan Bakan Koca önerilerin yapıldığına işaret ederken, hafta içi yasakları ile ilgili gözler Kabine Toplantısı’na çevrildi.