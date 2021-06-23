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Uzay uçuşlarının insan sağlığına etkisi böyle tespit edilecek

AA |  23 Haziran 2021 Çarşamba - 17:29 | Son Güncelleme : 23 06 2021 - 17:31

Uzun süreli uzay uçuşlarının insan sağlığını nasıl etkilediğine dair cevapların, Uluslararası Uzay İstasyonuna (UUİ) gönderilen mürekkep balıkları üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda elde edilebileceği açıklandı.


Hawaii Üniversitesinin deniz laboratuvarında yetiştirilerek UUİ'ye  gönderilen kısa kuyruklu yavru mürekkep balıklarının, uzun uzay görevlerinde  insan sağlığının nasıl etkilendiği üzerine yapılan deneylerde belirleyici olacağı  bildirildi.
 
ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) araştırmacısı Jamie Foster,  mürekkep balıklarının ışık emisyonunu düzenlemeye yardımcı doğal bakterilerle  ortak yaşama ilişkisi olduğunu söyledi.
  
Foster, "Astronotlar uzayda fazla zaman harcadıkça bağışıklık  sistemleri çalışmaz hale geliyor. Mürekkep balıklarının uzayda nasıl bir değişime  uğradığının anlaşılması, astronotların sağlık sorunlarının çözülmesine de  yardımcı olabilir." ifadesini kullandı.
 
Hawaii Üniversitesi profesörü Margaret McFall-Ngai da astronotların  düşük yer çekimindeyken vücutlarının mikroplarla ilişkisinin değiştiğine dikkati  çekti.
 
McFall-Ngai, "İnsanların mikroplarıyla ortak yaşama ilişkisinin düşük  yer çekiminde bozulduğunu bulduk ve Jamie Foster bunun mürekkep balıklarında  doğru çalıştığını tespit etti. Basit bir sistem olduğu için bu soruna neyin sebep  olduğunun temeline inilebilir." dedi.
 
Bu ayın başlarında bir SpaceX ikmal uçuşuyla UUİ'ye gönderilen kısa  kuyruklu yavru mürekkep balıkları, temmuzda Dünya'ya geri getirilerek incelemeye  alınacak.

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