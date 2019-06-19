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Uyuşturucu satıcısı baba ve oğlu yakalandı

AA |  19 Haziran 2019 Çarşamba - 22:35 | Son Güncelleme : 19 06 2019 - 22:35

Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu satıcıları ile mücadele kapsamında baba ve oğlu tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla  Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Dulkadiroğlu ilçesinde, uyuşturucu  satıcıları ile mücadele kapsamında operasyon düzenledi.
 
Operasyonda durumundan şüphelenilen M.E'nin (17) üzerinde 50  uyuşturucu hap ele geçirilirken, uyuşturucu satıcısı baba Yasin E'nin (45)  evinde, narkotik köpeği "Alfi" eşliğinde yapılan aramada bin 410 uyuşturucu hap,  64,37 gram esrar maddesi, 11,32 gram sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
 
Ekipler, evde yaptıkları aramada oyuncak bebek içine gizlenmiş  uyuşturucu hapları da ele geçirdi.
 
Gözaltına alınan baba ve oğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından  nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
 

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