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Uyarı yapılmıştı! İstanbul'da etkisini gösterdi

İHA |  15 Haziran 2019 Cumartesi - 13:02 | Son Güncelleme : 15 06 2019 - 13:02

Meteoroloji'den yapılan son uyarıların ardından Avcılar ve çevresinde kısa süreli sağanak yağmur etkisini gösterdi.


Yetkililer tarafından öğlen saatlerinde bölgesel olarak sağanak yağmur uyarısı yapılmıştı. Yapılan son uyarıların ardından Avcılar ve çevresinde sağanak yağmur etkisini gösterdi. Yağmur sırasında sokağa şemsiyesiz çıkan vatandaşlar saçak ve bina altlarında saklandığı görüldü. Yollarda zaman zaman su birikintileri de oluşurken sağanak nedeniyle trafikte olumsuzluk yaşanmadı.
 

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