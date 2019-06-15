Yetkililer tarafından öğlen saatlerinde bölgesel olarak sağanak yağmur uyarısı yapılmıştı. Yapılan son uyarıların ardından Avcılar ve çevresinde sağanak yağmur etkisini gösterdi. Yağmur sırasında sokağa şemsiyesiz çıkan vatandaşlar saçak ve bina altlarında saklandığı görüldü. Yollarda zaman zaman su birikintileri de oluşurken sağanak nedeniyle trafikte olumsuzluk yaşanmadı.
Uyarı yapılmıştı! İstanbul'da etkisini gösterdi
İHA | 15 Haziran 2019 Cumartesi - 13:02 | Son Güncelleme : 15 06 2019 - 13:02