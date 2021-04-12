Uyanış Büyük Selçuklu sezon finali ne zaman? Uyanış Büyük Selçuklu kaç bölüm yayınlanacak?

Uyanış Büyük Selçuklu ne zaman final yapacak? Seyirciyi TRT 1 ekranlarına kilitleyen iddialı dizi Uyanış Büyük Selçuklu'nun ne zaman sezon finali yapacağı merak ediliyordu, tarih belli oldu.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Pazartesi akşamlarının en çok izlenen dizilerinden olan "Uyanış Büyük Selçuklu" dizisinin sezon final tarihi netleşti. Dizi 33. bölümde sezon arası verecek ve yeni sezonda yine güçlü oyuncu kadrosuyla seyirci karşısında olacak.

TRT1 ile 3 yıldır çalışma halinde olan yapımcı şirket dizi için TRT1 ile 33 bölüm yani 1 sezonluk garanti sözleşme imzaladığını belirtti. Dizinin 2021 yılında devam edip etmeyeceği merak ediliyordu, Birsen Altuntaş’ın kaleme aldığı yazıyla dizinin yeni sezonda da olacağı anlaşılıyor. 2021’in Şubat veya Mart ayında kesinleşecek.