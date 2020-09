Uyanış Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? Uyanış: Büyük Selçuklu yeni fragmanı yayınlandı!

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Dizinin başrolünü ise 'Sultan Melikşah' rolü ile Buğra Gülsoy üstleniyor.

Dizinin kadrosunda şu isimler yer alacak;

Sultan Melikşah rolünde: Buğra Gülsoy,

Terken Hatun rolünde: Hatice Şendil,

Ahmed Sencer rolünde: Ekin Koç

Arslantaş rolünde: İlker Kızmaz,

Hasan Sabbah rolünde: Gürkan Uygun,

İmam Gazali rolünde: Cemal Toktaş,

Elçin rolünde: Leyla Lydia Tuğutlu,

Tuna rolünde: Sevda Erginci,

Andreas rolünde: Osman Sonant,

Nizâmülmülk rolünde: Mehmet Özgür.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kostümleri, hikayesiyle merak uyandıran 'Uyanış: Büyük Selçuklu' dizisi ilk bölümüyle 28 Eylül Pazartesi akşamı TRT1'de izleyici karşısına çıkacak.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU NEREDE ÇEKİLİYOR?

Aşkla, sırla ve mücadele ile yoğrulmuş destansı bir yolculuk… #UyanışBüyükSelçuklu, 28 Eylül Pazartesi @TRT1’de başlıyor!???????

An epic journey molded by love, secrets and struggle ...

Uyanış Büyük Selçuklu starts on Monday, September 28th on #TRT1! pic.twitter.com/hiZYJQYtWP