Uyanış Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? Uyanış: Büyük Selçuklu yeni fragmanı yayınlandı!

Selçuklu döneminin anlatılacağı TRT'nin yeni dizisi Uyanış Büyük Selçuklu dizisi için geri sayım başladı. Dizinin yeni fragmanı yayınlandı. Dizi takipçileri de Uyanış Büyük Selçuklu dizisi oyuncuları, konusu ve yayın tarihini araştırıyor. Peki, Uyanış Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? İşte Uyanış Büyük Selçuklu oyuncu kadrosu ve konusu hakkında tüm detaylar...
UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?
Selçuklu döneminin anlatılacağı 'Uyanış: Büyük Selçuklu' dizisinin kadrosunda Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Leyla Lydia Tuğutlu, Sevda Erginci, Mehmet Özgür, Cemal Toktaş, Osman Sonant, Leyla Feray, İlker Kızmaz, Ali Gözüşirin, Çiğdem Selışık Onat, Murat Garipağaoğlu, Nik Xhelilaj ve Erdem Akakçe gibi isimler yer alıyor.
Dizinin başrolünü ise 'Sultan Melikşah' rolü ile Buğra Gülsoy üstleniyor.
Dizinin kadrosunda şu isimler yer alacak;
Sultan Melikşah rolünde: Buğra Gülsoy,
Terken Hatun rolünde: Hatice Şendil,
Ahmed Sencer rolünde: Ekin Koç
Arslantaş rolünde: İlker Kızmaz,
Hasan Sabbah rolünde: Gürkan Uygun,
İmam Gazali rolünde: Cemal Toktaş,
Elçin rolünde: Leyla Lydia Tuğutlu,
Tuna rolünde: Sevda Erginci,
Andreas rolünde: Osman Sonant,
Nizâmülmülk rolünde: Mehmet Özgür.
UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Kostümleri, hikayesiyle merak uyandıran 'Uyanış: Büyük Selçuklu' dizisi ilk bölümüyle 28 Eylül Pazartesi akşamı TRT1'de izleyici karşısına çıkacak.
UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU NEREDE ÇEKİLİYOR?
Uyanış Büyük Selçuklu, birden fazla ilde yapılacak olan çekimler ile bütünlük kazanacak. Bu iller, Sakarya, İstanbul ve Kocaeli olacak. Dizinin ilk bölümü 28 Eylül tarihinde ekranlarda olacak.
Aşkla, sırla ve mücadele ile yoğrulmuş destansı bir yolculuk… #UyanışBüyükSelçuklu, 28 Eylül Pazartesi @TRT1’de başlıyor!???????— Uyanış: Büyük Selçuklu (YENİ DİZİ) (@UyanisSelcuklu) September 19, 2020
An epic journey molded by love, secrets and struggle ...
Uyanış Büyük Selçuklu starts on Monday, September 28th on #TRT1! pic.twitter.com/hiZYJQYtWP