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Ünlü Pist pilotu Salih Yoluç Le Mans’a katılacak!

11 Ocak 2021 Pazartesi - 14:56 | Son Güncelleme : 11 01 2021 - 14:56

Pist pilotu Salih Yoluç, 2021 sezonunda yeni kurulan Türkiye Racing Team adına Avrupa Le Mans Serisi LMP2 sınıfında mücadele etmeye hazırlanıyor.


TF Sport teknik desteğinde yarışacak olan Türkiye Racing Team, yeni LMP2 aracını yılbaşından önce teslim aldı ve sezon öncesi hazırlıkları sürüyor. 2019 FIA Dünya Endurans Şampiyonası’nı GTE-AM kategorisinde ikincilikle tamamlayan Salih Yoluç ve takım arkadaşı Charlie Eastwood’a, 2021 sezonunda Avrupa Le Mans Serisi Şampiyonu Harry Tincknell eşlik edecek.İlk yarışı 18 Nisan'da İspanya'nın Circuit de Barcelona-Catalunya pistinde koşulacak olan 2021 Avrupa Le Mans Serisi, Avusturya Red Bull Ring, İtalya Monza, Fransa Le Castellet, Belçika Spa ile devam edecek ve Portekiz Portimao Pisti’ndeki 6.ayak ile son bulacak.

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Salih Yoluç Le Mans Türkiye Racing Team
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