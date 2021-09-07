YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. YÖK'de üniversitelere kayıt tarihlerini duyurdu. ÖSYM tarafından açıklanan üniversite sonuçlarının ardından öğrenciler, üniversite kayıtları ile ders kayıtlarının başlayacağı tarihi araştırıyor. Peki, Üniversite ders kayıtları ne zaman? Üniversite kayıtları ne zaman bitiyor? Üniversite elektronik kayıt ne zaman bitiyor? İşte üniversite kayıtları ve ders seçimi ile ilgili tüm detaylar...
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.
Elektronik kayıtlar ise 4 -8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.
E-KAYIT NASIL YAPILIR?
Yerleşen adaylar e-devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden kayıt işlemleri yapabileceklerdir.
Elektronik kayıt öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler yerleştiği yükseköğretim kurumuna başvuracaktır.
ÜNİVERSİTELERDE DERS KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Üniversite kayıtlarını tamamlayan adaylar için ders seçimi ve kayıtları başlayacak. Ders seçimi ile ilgili detaylar üniversitelerin akademik takvimine göre şekilleniyor. Üniversitelerde ders kayıtları her üniversitenin belirlediği takvim çerçevesinde yapılacak.