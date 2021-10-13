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Ümit Erdim'in isteğine eşi 'hayır' dedi!
'Hayat Bilgisi' dizisinde hayat verdiği 'Arif' karakteriyle tanınan, sürpriz bir kararla 2019 yılından itibaren pilotaj eğitimine başlayan Ümit Erdim, "Uçmayı çok seviyorum" derken, "En çok kiminle uçmak istersiniz?" sorusunu yanıtladı.
Ümit Erdim, geçtiğimiz gün Vadistanbul'da görüntülendi. Alışverişe gelen 36 yaşındaki oyuncu, mağazaları dolaştıktan sonra yorgunluk kahvesi içmeyi de ihmal etmedi.
Ümit Erdim, geçtiğimiz gün Vadistanbul'da görüntülendi. Alışverişe gelen 36 yaşındaki oyuncu, mağazaları dolaştıktan sonra yorgunluk kahvesi içmeyi de ihmal etmedi.