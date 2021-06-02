Ücretsiz izne çıkarma hakkı uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? 1 Haziran itibariyle Türkiye yeni normalleşme sürecine girdi. Pandemi ile birlikte İş Kanunu'na eklenen geçici onuncu madde ile fesih yasağı getirilmiş, işten çıkartma yasağının olması işverenler açısından bir zorluk oluşturacağı için yasa koyucu burada işverene tek taraflı ücretsiz izne gönderme hakkı da tanımış ve bu kez de yasa koyucu nakdi ücret desteğini getirerek ücretsiz izinde olan çalışanlara karşılıksız maaş ödenmesine karar vermişti. Böylece işveren işçiyi işten çıkartamadı ama ücretsiz izne yollayabildi, işçi de ücretsiz izindeyken son artışla birlikte aylık 1.500 TL ücret alabildi. Peki ücretsiz izne gönderme hakkı ne zaman sona eriyor?

Ücretsiz izne çıkarma hakkı uzatıldı mı?

30 Haziran itibariyle fesih yasağı ve dolayısıyla tek taraflı ücretsiz izne gönderme hakkı veren geçici onuncu madde hükümleri ortadan kalkacak. Yeni bir uzatma kararı alınmaz ise bu tarihten sonra artık normal düzene geçilecek.