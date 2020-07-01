Ücretsiz izin ödemeleri ne zaman yatacak? Ücretsiz izin ödeneği uzatıldı mı? Ücretsiz izin nakdi destek sorgulama!

Ücretsiz izin ödemeleri ne zaman yapılacak? Ücretsiz izin ödenekleri uzatıldı mı? soruları merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunarak, nakdi destek ödemelerinin bir süre daha uzatıldığını ifade etti. Korona virüs salgınında ekonomik önlemler kapsamında vatandaşların faydalandığı ücretsiz izin destek ödemelerinin bu ay itibarıyla sona ermesi bekleniyordu ancak, Cumhurbaşkanı nakdi destek ödemelerinin uzatıldığını aktardı. Peki, ücretsiz izin ödemeleri ne zaman yatar? İşte ücretsiz izin nakdi ücret desteği sorgulama…

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 15 Mart sonrası ücretsiz olarak izne çıkarılan ve işsizlik maaşı almaya hak kazanamayan vatandaşlara, günlük 39 lira 24 kuruş toplam 1170 TL ücretsiz izin maaş desteği verilmeye başlandı. Ücretsiz izin ödeneği uzatıldı mı? diye merak edilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da konutla ilgili yeni bir açıklama geldi. Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, nakdi destek ödemelerinin uzatıldığını söyledi. Ücretsiz izin ödemeleri ne zaman yatacak?

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ NE ZAMANA KADAR UZATILDI?

Kabine toplantısı sonrası yeni kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nakdi destek ödemeleri bir süre daha devam edecek dedi. Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalanma süresinin 1 ay daha uzattıklarını belirten Erdoğan, "Bununla bağlantılı, nakdi ücret desteği de 1 ay daha devam edecek." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Halkımızdan tek isteğimiz, bu süreçte kurallara uyarak, işlerine, üretimlerine, ülkelerine sahip çıkarak bize destek olmasıdır. İçerideki ve dışarıdaki ortak kanaat Türkiye'nin salgın sonrası yeniden şekillenecek dünyanın yıldız ülkelerinden biri olacağı yönündedir."



Nakdi ücret desteği olarak bilinen ücretsiz izin maaş desteği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay ücretsiz izne ayrılan çalışanların hesaplarına yatırılıyor. Bu ay da geçtiğimiz aylarda olduğu gibi ayın 8'i itibariyle hesaplara yatırılacak olan ücretsiz izin parası, İŞKUR aracılığıyla gerçekleşiyor.

ÜCRETSİZ İZİN ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATAR?

Ücretsiz izin nakdi ücret desteği ne zaman ödenecek? Sorusu sorgulanacak. Geçtiğimiz günlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konu ile ilgili açıklama yaptı.

Bakan Selçuk, “15 Mart 2020 tarihinden sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçiler için nakdi ücret desteği ödemeleri bugün yapılmaya başlanıyor. Yoğunluğu önlemek amacıyla aldığımız tedbirler doğrultusunda; işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilerimizin nakdi ücret desteği ödemelerinin ise T.C. kimlik numaralarının son hanesi; 0, 2 ve 4 olanlara 9 Haziran’da, 6 ve 8 olanlara ise 10 Haziran’da ödemelerini gerçekleştireceğiz.” ifadelerini kullanmıştı.

Ücretsiz izin maaş desteklerinin 8 Temmuz'da ödenmeye başlaması bekleniyor. İŞKUR aracılığı ile yapılan ödemeler geçtiğimiz aylarda ayın 8'i itibariyle yatırılmıştı.