Twitter, ABD Başkanı Başkan Donald Trump'ın destekçilerinden oluşan kişiler tarafından ABD Kongre binasına yapılan saldırının ardından QAnon komplo teorileri harketiyle bağlantılı 70 binden fazla hesabı askıya aldığını duyurdu. Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldığını açıklamıştı.
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- Twitter'dan flaş karar! 70 binden fazla hesabı askıya aldı
Twitter'dan flaş karar! 70 binden fazla hesabı askıya aldı
DHA | 12 Ocak 2021 Salı - 8:16 | Son Güncelleme : 12 01 2021 - 8:16