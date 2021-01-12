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Twitter'dan flaş karar! 70 binden fazla hesabı askıya aldı

DHA |  12 Ocak 2021 Salı - 8:16 | Son Güncelleme : 12 01 2021 - 8:16

Twitter, ABD’de aşırı sağcı komplo teorileri hareketi QAnon ile bağlantılı 70 binden fazla hesabı askıya aldığını açıkladı.


Twitter, ABD Başkanı Başkan Donald Trump'ın destekçilerinden oluşan kişiler tarafından ABD Kongre binasına yapılan saldırının ardından QAnon komplo teorileri harketiyle bağlantılı 70 binden fazla hesabı askıya aldığını duyurdu. Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldığını açıklamıştı.
 

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