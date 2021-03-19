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Twitter'dan beklenen Türkiye kararı geldi!

19 Mart 2021 Cuma - 8:17 | Son Güncelleme : 19 03 2021 - 8:21

Twitter, erişim yavaşlatma uygulamasına kısa süre kala Türkiye’nin şartlarını kabul edeceğini bildirirdi. Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından Twitter Türkiye’ye temsilci atayacak.


Günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurtdışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıların Türkiye’de temsilci atamasına yönelik düzenleme kapsamında, uzun süredir temsilci atama kararını hayata geçirmeyen ve bu nedenle reklam cezasıyla karşılaşan Twitter’ın da düzenlemeye uymayı taahhüt ettiği belirtildi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bir süredir Türkiye’den reklam alamama cezasıyla karşı karşıya olan Twitter, yasal yükümlülüklerini yerine getirme kararı alarak, bant daraltma cezasından kaçınmış olacak. (Milliyet)
 

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