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Tuvalet kağıdı hırsızı yakalandı

İHA |  13 Haziran 2019 Perşembe - 10:54 | Son Güncelleme : 13 06 2019 - 10:56

Trabzon’da girdiği 20 evden tuvalet kağıdına kadar her gördüğünü çalan hırsız sonunda yakayı ele verdi.


Yomra, Akçaabat ve Ortahisar ilçelerinde Y.A. isimli şahıs önceden belirlediği 20 eve girerek çok sayıda eşyayı çalarak kayıplara karıştı. İlçe Jandarma Komutanlıklarına gelen ihbarlar sonrasında vatandaşa huzur vermeyen şahıs hakkında çalışma başlatıldı.
 
Jandarma ekipleri, eve giren hırsızın çaydanlık, tencere, hamur teknesi, koyun zili, gibi mutfak eşyaları çaldığını tespit ettikleri şahsı takip etmeye başladı.
 
Şahsın kiralamış olduğu araç ile birlikte 3 ayrı ilçede girdiği evlerden alüminyum güğüm, 3 adet çaydanlık, 16 adet tencere, 3 adet alüminyum hamur teknesi, 8 adet alüminyum su kabı, 1 adet aygaz ocağı, 4 adet koyun zili, 2 adet piknik tüpü, 4 litre benzin, 5 televizyon, 2 sabit telefon, tuvalet kâğıdı, temizlik malzemesi ve 1 ton fındık çaldığını tespit etti. Yapılan cep telefonu sinyali takibi sonucu Y.A. jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 

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