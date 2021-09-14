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Turuncu kategoride yer alan, Diljin Mariya Dersim kod adlı Saniye Toprak öldürüldü

DHA |  14 Eylül 2021 Salı - 9:54 | Son Güncelleme : 14 09 2021 - 10:19

İçişleri Bakanlığı, “Terörden Arananlar Listesinde” 1 milyon TL’ye kadar ödülle Turuncu kategoride yer alan, Diljin Mariya Dersim kod adlı Saniye Toprak'ın öldürüldüğü belirtti.


İçişleri Bakanlığı Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Eren-13 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Bingöl Operasyonu kapsamında; Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca Gabar Dağı bölgesinde 24 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleşen operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi. 
 
Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde Botan Eyaleti, Gabar Bölgesinde sorumlu seviyede faaliyet yürüten ve “Terörden Arananlar Listesinde”  1 milyon TL’ye kadar ödülle Turuncu kategoride yer alan, Diljin Mariya Dersim kod adlı Saniye Toprak  olduğu tespit edildi.
 

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