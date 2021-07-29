Yerli koronavirüs aşısı Turkovac klinik çalışmaıs Erciyes Üniversitesi ve Sağlık Bakanlığı işbirliği ile devam ediliyor. Prof. Orhan Yıldız, Erciyes Üniversitesi'nde çalışmaları süren yerli aşının Sinovac'tan daha fazla antikor ürettiğini açıkladı. Peki, Turkovac aşısı ne zaman çıkacak? Turkovac aşısı inaktif mi koruyuculuğu yüksek mi, kaçıncı faz sürüyor?

Erciyes Üniversitesi'nin geliştirdiği yerli Turkovac aşısının raporlama çalışmasında yer alan Prof. Dr. Orhan Yıldız, Faz-3 çalışmalarıyla ilgili konuştu: "Çin aşısıyla benzer bir aşı ancak, yaptığımız Faz-1 ve Faz-2 çalışmalarında aşımız Sinovac'tan çok daha etkili. Çok daha yüksek antikor düzeyine sahip ve yan etkileri de Biontech ile benzer. Aşı olmayan, aşıdan korkan ya da özellikle mRNA aşısının çok fazla yan etkilerinden korkusu olan kişilerin ve Çin aşısını yaptırmak istemeyenler için bizim aşımız çok iyi bir alternatif."

VLP, VARYANTLARA KARŞI DÜZENLENEBİLİR

Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, Ankara'da Faz-2 çalışması süren VLP aşısıyla ilgili "Yeni varyantlara karşı hızla dizayn edilebilir, delta varyantı dahil olmak üzere. Akademisyenlerimiz bunun 2 hafta içerisinde kullanıma hazır hale gelebileceğini belirtiyor" dedi.

ÜÇÜNCÜ DOZDA YERLİ AŞI DENENİYOR

Yerli aşı Turkovac ile Sinovac'ın geliştirdiği Coronovac üzerinde 3'üncü doz klinik çalışması başlatıldı. Ankara Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen çalışmayla iki aşının 3'üncü doz etkinlik düzeyleri karşılaştırılacak ve tüm dünyada tartışılan 3'üncü doz-4'üncü doz gerekliliği bilimsel verilerle ortaya koyulacak. Doç. Dr. Orhan Küçükşahin, "Türkiye'de 3'üncü doz aşılama, belli yaş gruplarında belli kesimlerde açıldı. Amaç, genç bireylerde 3'üncü doz aşılamanın da etkinliğini değerlendirmek. Yan etki görmedik" dedi.

TURKOVAC AŞISI İNAKTİF Mİ?

Erciyes Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen inaktif yerli aşı Turkovac'ın 22 Haziran'da Faz 3 çalışmaları başlamıştı.

TURKOVAC AŞISI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hedefimiz eylül-ekim gibi netice almak. " demişti. Henüz yerli aşının çıkacağı net tarih verilmedi ancak yıl sonuna doğru kullanıma hazır olabileceği tahmin ediliyor.