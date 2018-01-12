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Türkiye, Yunanistan'ın alıkoyduğu gemiyle ilgili inceleme başlattı

AA |  12 Ocak 2018 Cuma - 22:56 | Son Güncelleme : 13 01 2018 - 1:40

Türkiye, Yunan sahil güvenlik güçlerinin Türkiye'den Libya'ya patlayıcı madde taşıdığı gerekçesiyle alıkoyduğu gemi hakkında inceleme başlattı. Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği, gemiye verilen iznin Türkiye'den Libya'ya değil Etiyopya'ya mal taşınmasına ilişkin olduğunu, Ankara'nın Birleşmiş Milletler kararlarına titizlikle riayet ettiğini vurguladı.


Trablus Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Yunan sahil güvenlik  güçlerinin, Mersin ve İskenderun limanlarından aldığı ve Libya'ya patlayıcı  yapımında kullanılabilecek madde yüklü kargo taşıdığı belirtilen Tanzanya  bandıralı "Andromeda" adlı gemiyi 7 Ocak 2018 tarihinde Girit açıklarında  alıkoyduğu yönündeki haberlerin, Libya ve Yunanistan basınında yer alması üzerine  ilgili makamlarca gerekli inceleme ve araştırma başlatıldığı belirtildi.
 
Açıklamada edinilen ilk bulgulara göre, bahsi geçen gemi için 23 Kasım  2017 tarihinde Mersin Limanından hareketle Cibuti Limanına gideceği yönünde  bildirimde bulunulduğu ve Mersin Limanında 29 dolu konteynerde 419 bin 360 kilo  "tehlikeli" yükünün olduğunun beyan edildiği kaydedildi.
 
Yapılan evrak incelemesinde, gemide, "Etiyopya'da farklı firmalara  teslim edilmek üzere, infilaklı fitil, anfo, power gel magnum, kablo, elektrikli  ve elektriksiz kapsül ve amonyum  nitrat çözeltisi cinsi eşyaların olduğu, bu  maddelerin Etiyopya'ya ihracatı için Türk mevzuatının gerekli gördüğü izinlerin  alındığı, geminin Mersin Limanından önce uğradığı İskenderun Limanından ise Yemen  ve Umman'a gönderilmek üzere statik tank, tanker dorse ve dorse üstü statik tank  yükü aldığının" tespit edildiği ifade edildi.
 
Büyükelçilik açıklamasında, ön bilginin, ihracatın usulüne uygun  yapıldığını ve malzemenin, Türkiye'den ayrılışında Libya'ya gönderilmek üzere  yola çıkmadığını gösterir nitelikte olduğu vurgulanarak, konunun ayrıntılı  şekilde incelendiği, Yunanistan makamlarından gemide ele geçen belgeler,  mürettebat ifadeleri ve diğer tüm tamamlayıcı belge ve bilgilerin ivedilikle Türk  makamlarına iletilmesinin talep edildiği kaydedildi.
 
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
 
"Büyükelçiliğimiz, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Dışişleri Bakanlığı  ile yakın temas halindedir. Olay hakkında derlenen ve derlenecek bilgiler, Libya  devleti ve BM'ye iletilmektedir.  Türkiye, Libya'ya uygulanmakta olan silah  ambargosuna titizlikle riayet etmekte, bu konuda BM ile yakın işbirliği  yapmaktadır.  Türkiye'nin tutumu ortada iken ve söz konusu olay araştırma  aşamasında iken Libya'da bazı kesimlerin sosyal medyada gerçek dışı ve sorumsuz  açıklamalar yapması yadırganmakta ve kınanmaktadır."
 
Diğer taraftan Yunan basınında çıkan haberlere göre, gemi Türkiye'den  ayrıldıktan sonra ilk etapta Etiyopya rotasındayken Süveyş Kanalı'ndan geçmek  istedi. Ancak geçiş ücreti ödenemediği için kanala giremedi. Gemilerin sahibi  durumundaki Yunan armatör, kargoyu boşaltacak liman bulamayınca  Libya'nın  Misrata kentinden gelen teklifi değerlendirmek istedi. Fakat mal sahibi şirket  öneriyi reddetti. Armatör ile mal sahibi şirket arasında yaşanan karmaşa  sırasında da gemi Libya'ya gittiği şüphesiyle Yunan sahil güvenliği tarafından  durduruldu. Ardından Yunan makamları gemiyi alıkoydu.

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